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"مدير تعليم المجمعة": اليوم الوطني ذكرى لتوحيد هذا الكيان العظيم.. نتذكر فيها نِعَم الله علينا

الملحم: تعززت مكانة السعودية عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا وواصلت جهودها لمواجهة المخاطر والتحديات

أكد يوسف بن عبداللطيف الملحم، مدير التعليم بمحافظة المجمعة، أنه في يوم الوطن ندخل عامًا جديدًا، يُضاف إلى التاريخ المجيد، وصفحة مضيئة تُضاف إلى سِجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لَمّ شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام، وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وقال "الملحم": "يومنا الوطني مناسبة مهمة، نتذكر فيها نِعَم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضًا لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية، غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا.

وأضاف: قد تعززت مكانة السعودية عربيًّا وإسلاميًّا، وفي المحافل الدولية، وواصلت جهودها الخيِّرة، والسعي الجاد لمواجهة المخاطر والتحديات. وفي ظل جائحة كورونا واصلت وبذلت قيادتنا الرشيدة الإجراءات كافة، وسخرت جميع الإمكانات للحفاظ على سلامة الإنسان.

وتابع: "نحن في المؤسسات التعليمية نجد خطوات واسعة ومتسارعة في مجال التعليم؛ وذلك بتوفير البدائل الرقمية والمنصات الإلكترونية، ونجاح الرؤية السديدة في تثبيت دعائم الاقتصاد من خلال تنويع الموارد الاقتصادية التي ستحقق – بمشيئة الله – التقدم والازدهار لوطننا الغالي".

وأردف: "وفّرت حكومتنا التعليم، وبذلت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم، وزيادة فاعليته، ورفع مستوى منسوبيه، وإكسابهم المهارات المطلوبة".

وزاد "الملحم": بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة التعليم بمحافظة المجمعة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.


وختم "الملحم" حديثه بقوله: أدعو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة.


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"مدير تعليم المجمعة": اليوم الوطني ذكرى لتوحيد هذا الكيان العظيم.. نتذكر فيها نِعَم الله علينا
سبق

أكد يوسف بن عبداللطيف الملحم، مدير التعليم بمحافظة المجمعة، أنه في يوم الوطن ندخل عامًا جديدًا، يُضاف إلى التاريخ المجيد، وصفحة مضيئة تُضاف إلى سِجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لَمّ شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام، وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وقال "الملحم": "يومنا الوطني مناسبة مهمة، نتذكر فيها نِعَم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضًا لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية، غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا.

وأضاف: قد تعززت مكانة السعودية عربيًّا وإسلاميًّا، وفي المحافل الدولية، وواصلت جهودها الخيِّرة، والسعي الجاد لمواجهة المخاطر والتحديات. وفي ظل جائحة كورونا واصلت وبذلت قيادتنا الرشيدة الإجراءات كافة، وسخرت جميع الإمكانات للحفاظ على سلامة الإنسان.

وتابع: "نحن في المؤسسات التعليمية نجد خطوات واسعة ومتسارعة في مجال التعليم؛ وذلك بتوفير البدائل الرقمية والمنصات الإلكترونية، ونجاح الرؤية السديدة في تثبيت دعائم الاقتصاد من خلال تنويع الموارد الاقتصادية التي ستحقق – بمشيئة الله – التقدم والازدهار لوطننا الغالي".

وأردف: "وفّرت حكومتنا التعليم، وبذلت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم، وزيادة فاعليته، ورفع مستوى منسوبيه، وإكسابهم المهارات المطلوبة".

وزاد "الملحم": بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة التعليم بمحافظة المجمعة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.


وختم "الملحم" حديثه بقوله: أدعو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة.


26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:21 PM

"مدير تعليم المجمعة": اليوم الوطني ذكرى لتوحيد هذا الكيان العظيم.. نتذكر فيها نِعَم الله علينا

الملحم: تعززت مكانة السعودية عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا وواصلت جهودها لمواجهة المخاطر والتحديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أكد يوسف بن عبداللطيف الملحم، مدير التعليم بمحافظة المجمعة، أنه في يوم الوطن ندخل عامًا جديدًا، يُضاف إلى التاريخ المجيد، وصفحة مضيئة تُضاف إلى سِجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لَمّ شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام، وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وقال "الملحم": "يومنا الوطني مناسبة مهمة، نتذكر فيها نِعَم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضًا لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية، غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا.

وأضاف: قد تعززت مكانة السعودية عربيًّا وإسلاميًّا، وفي المحافل الدولية، وواصلت جهودها الخيِّرة، والسعي الجاد لمواجهة المخاطر والتحديات. وفي ظل جائحة كورونا واصلت وبذلت قيادتنا الرشيدة الإجراءات كافة، وسخرت جميع الإمكانات للحفاظ على سلامة الإنسان.

وتابع: "نحن في المؤسسات التعليمية نجد خطوات واسعة ومتسارعة في مجال التعليم؛ وذلك بتوفير البدائل الرقمية والمنصات الإلكترونية، ونجاح الرؤية السديدة في تثبيت دعائم الاقتصاد من خلال تنويع الموارد الاقتصادية التي ستحقق – بمشيئة الله – التقدم والازدهار لوطننا الغالي".

وأردف: "وفّرت حكومتنا التعليم، وبذلت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم، وزيادة فاعليته، ورفع مستوى منسوبيه، وإكسابهم المهارات المطلوبة".

وزاد "الملحم": بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة التعليم بمحافظة المجمعة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني.


وختم "الملحم" حديثه بقوله: أدعو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة.


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