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بالصورة .. تعرَّف على المناطق التي حذّرت قنصلية المملكة بهونج كونج من الوجود فيها

تشهد احتجاجات متواصلة على مشروع قانون تسليم المجرمين

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين الموجودين في الإقليم، إلى الحذر وأخذ الحيطة من الخروج إلى مناطق معيّنة حدّدها المتظاهرون، اليوم السبت، لتنفيذ احتجاجاتٍ فيها؛ قد تصاحبها مظاهر شغب.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية في "تويتر"، جاء فيها "تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى مناطق:

‏( Tsim Sha Tsui- Jordan- Yau Ma Tei- Mong Kok- Prince Edward- Sham Shui Po).

وأضافت: إن هذا التحذير جاء لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تلك المناطق اليوم السبت 12 أكتوبر.

يُشار إلى أن المظاهرات تأتي احتجاجاً على مشروع قانون تقدّمت به الحكومة لتسليم المجرمين إلى الخارج (خاصة الصين)، وتحوّلت بعد ذلك إلى احتجاجاتٍ أوسع نطاقاً ضدّ الحكومة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصورة .. تعرَّف على المناطق التي حذّرت قنصلية المملكة بهونج كونج من الوجود فيها
سبق

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين الموجودين في الإقليم، إلى الحذر وأخذ الحيطة من الخروج إلى مناطق معيّنة حدّدها المتظاهرون، اليوم السبت، لتنفيذ احتجاجاتٍ فيها؛ قد تصاحبها مظاهر شغب.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية في "تويتر"، جاء فيها "تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى مناطق:

‏( Tsim Sha Tsui- Jordan- Yau Ma Tei- Mong Kok- Prince Edward- Sham Shui Po).

وأضافت: إن هذا التحذير جاء لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تلك المناطق اليوم السبت 12 أكتوبر.

يُشار إلى أن المظاهرات تأتي احتجاجاً على مشروع قانون تقدّمت به الحكومة لتسليم المجرمين إلى الخارج (خاصة الصين)، وتحوّلت بعد ذلك إلى احتجاجاتٍ أوسع نطاقاً ضدّ الحكومة.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
10:18 AM

بالصورة .. تعرَّف على المناطق التي حذّرت قنصلية المملكة بهونج كونج من الوجود فيها

تشهد احتجاجات متواصلة على مشروع قانون تسليم المجرمين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,225

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين الموجودين في الإقليم، إلى الحذر وأخذ الحيطة من الخروج إلى مناطق معيّنة حدّدها المتظاهرون، اليوم السبت، لتنفيذ احتجاجاتٍ فيها؛ قد تصاحبها مظاهر شغب.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية في "تويتر"، جاء فيها "تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في #هونج_كونج، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى مناطق:

‏( Tsim Sha Tsui- Jordan- Yau Ma Tei- Mong Kok- Prince Edward- Sham Shui Po).

وأضافت: إن هذا التحذير جاء لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تلك المناطق اليوم السبت 12 أكتوبر.

يُشار إلى أن المظاهرات تأتي احتجاجاً على مشروع قانون تقدّمت به الحكومة لتسليم المجرمين إلى الخارج (خاصة الصين)، وتحوّلت بعد ذلك إلى احتجاجاتٍ أوسع نطاقاً ضدّ الحكومة.

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