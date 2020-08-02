عدسة "سبق" ترصد لقطات جوية لأمطار المساء على تيماء

"تصوير: يحيى المازن
رصدت عدسة "سبق" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة .
"تصوير: يحيى المازن
رصدت عدسة "سبق" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة .
"تصوير: يحيى المازن
رصدت عدسة "سبق" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة .
"تصوير: يحيى المازن
رصدت عدسة "سبق" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة .