وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة .

رصدت عدسة "سبق" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .

عدسة "سبق" ترصد لقطات جوية لأمطار المساء على تيماء بدر الجبل سبق 2020-08-02 "تصوير: يحيى المازن رصدت عدسة "سبق" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة .

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:25 PM

عدسة "سبق" ترصد لقطات جوية لأمطار المساء على تيماء الهيئة حذرت من هطولات على أجزاء من تبوك تصحبها رياح نشطة





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"تصوير: يحيى المازن

رصدت عدسة "سبق" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة .