سعر نفط خام "برنت" ينخفض ولكنه فوق الـ30 دولارًا
تراجع "للعقود الآجلة" بمقدار 0.33 سنتًا أي 1.07%
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.33 سنتًا، ما نسبته 1.07%، ليستقر عند 30.64 دولارًا أمريكيًّا.
وتَراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89%؛ ما يعادل 0.22 سنتًا، ليقف عند 24.52 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
سعر نفط خام "برنت" ينخفض ولكنه فوق الـ30 دولارًا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-11
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.33 سنتًا، ما نسبته 1.07%، ليستقر عند 30.64 دولارًا أمريكيًّا.
وتَراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89%؛ ما يعادل 0.22 سنتًا، ليقف عند 24.52 دولارًا أمريكيًّا.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:51 AM
سعر نفط خام "برنت" ينخفض ولكنه فوق الـ30 دولارًا
تراجع "للعقود الآجلة" بمقدار 0.33 سنتًا أي 1.07%
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.33 سنتًا، ما نسبته 1.07%، ليستقر عند 30.64 دولارًا أمريكيًّا.
وتَراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89%؛ ما يعادل 0.22 سنتًا، ليقف عند 24.52 دولارًا أمريكيًّا.