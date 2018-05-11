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سعر نفط خام "برنت" ينخفض ولكنه فوق الـ30 دولارًا

تراجع "للعقود الآجلة" بمقدار 0.33 سنتًا أي 1.07%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.33 سنتًا، ما نسبته 1.07%، ليستقر عند 30.64 دولارًا أمريكيًّا.

وتَراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89%؛ ما يعادل 0.22 سنتًا، ليقف عند 24.52 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر نفط خام "برنت" ينخفض ولكنه فوق الـ30 دولارًا
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.33 سنتًا، ما نسبته 1.07%، ليستقر عند 30.64 دولارًا أمريكيًّا.

وتَراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89%؛ ما يعادل 0.22 سنتًا، ليقف عند 24.52 دولارًا أمريكيًّا.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:51 AM

سعر نفط خام "برنت" ينخفض ولكنه فوق الـ30 دولارًا

تراجع "للعقود الآجلة" بمقدار 0.33 سنتًا أي 1.07%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.33 سنتًا، ما نسبته 1.07%، ليستقر عند 30.64 دولارًا أمريكيًّا.

وتَراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89%؛ ما يعادل 0.22 سنتًا، ليقف عند 24.52 دولارًا أمريكيًّا.

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