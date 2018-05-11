سعر نفط خام "برنت" ينخفض ولكنه فوق الـ30 دولارًا

تراجع "للعقود الآجلة" بمقدار 0.33 سنتًا أي 1.07%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.33 سنتًا، ما نسبته 1.07%، ليستقر عند 30.64 دولارًا أمريكيًّا.

وتَراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89%؛ ما يعادل 0.22 سنتًا، ليقف عند 24.52 دولارًا أمريكيًّا.