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نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الزهراني"

استُشهد بميدان الشرف بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأسرة الشهيد الملازم عامر بن منسي الزهراني الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.

وكان الأمير محمد قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الراجحي، وأدى الصلاة معه قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير، وكبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد، عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، منوهاً بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ورفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الزهراني"
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأسرة الشهيد الملازم عامر بن منسي الزهراني الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.

وكان الأمير محمد قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الراجحي، وأدى الصلاة معه قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير، وكبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد، عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، منوهاً بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ورفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
03:15 PM

نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الزهراني"

استُشهد بميدان الشرف بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأسرة الشهيد الملازم عامر بن منسي الزهراني الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.

وكان الأمير محمد قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الراجحي، وأدى الصلاة معه قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير، وكبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد، عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، منوهاً بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ورفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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