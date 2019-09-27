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محافظ يدمة ومدير "تعليم نجران" يرعيان احتفالات اليوم الوطني

الفعاليات اشتملت على العرضة السعودية وأوبريت "وطن الشموخ"

رعى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي؛ احتفال محافظة يدمة باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وحضر الحفل رؤساء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة، والذي أشرف على تنظيمه مكتب التعليم بمحافظة يدمة وبلدية محافظة يدمة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، والمعهد العلمي بالمحافظة.

وافتتح "العنزي" المعرض المقام من مدارس محافظة يدمة للبنين والبنات وعدد من الجهات الأخرى، والذي يحتوي على مشاركات الطلاب وأعمالهم بمناسبة اليوم الوطني "89".

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى محافظ يدمة كلمة بالمناسبة ذكر فيها أن حلول اليوم الوطني في نسخته الـ89 من المناسبات المهمة في ذاكرتنا، وهي ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز، وهي ذكرى تجدد كل عام وتضاف إلى التاريخ المجيد لهذا الوطن الغالي.

وقد توالت فقرات الحفل، وقُدّم أوبريت بعنوان "وطن الشموخ"؛ قدمه عدد من الطلاب بمتابعة مدير مكتب تعليم يدمة سعد بن غريب، ومشرف النشاط محمد بن صالح، وسط تفاعل كبير من جميع الحضور؛ حبّاً وولاء للوطن وقيادته.

وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع اللجان المشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، وتم تقديم درع تذكاري لمحافظ يدمة.

يشار إلى أن محافظ يدمة قد رعى احتفال المعهد العلمي بيدمة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، والذي أقيم في المعهد العلمي بيدمة.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات، كما دشن حملة التبرع لمصابي الحد الجنوبي الثالثة، وتكريم ذوي الشهداء بالحد الجنوبي.

كما حضر محافظ يدمة، مساء أمس، احتفال بلدية سلطانة، الذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة الدوائر الحكومية؛ ألقاها نيابةً عنهم رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عبدالرحمن، بينما ألقى كلمة الأهالي عايض بن جروان.

واشتمل الحفل على عدد من القصائد الوطنية، إضافة إلى تكريم ذوي الشهداء ومصابي الحد الجنوبي، ثم في النهاية أُديت العرضة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ يدمة ومدير "تعليم نجران" يرعيان احتفالات اليوم الوطني
سبق

رعى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي؛ احتفال محافظة يدمة باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وحضر الحفل رؤساء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة، والذي أشرف على تنظيمه مكتب التعليم بمحافظة يدمة وبلدية محافظة يدمة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، والمعهد العلمي بالمحافظة.

وافتتح "العنزي" المعرض المقام من مدارس محافظة يدمة للبنين والبنات وعدد من الجهات الأخرى، والذي يحتوي على مشاركات الطلاب وأعمالهم بمناسبة اليوم الوطني "89".

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى محافظ يدمة كلمة بالمناسبة ذكر فيها أن حلول اليوم الوطني في نسخته الـ89 من المناسبات المهمة في ذاكرتنا، وهي ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز، وهي ذكرى تجدد كل عام وتضاف إلى التاريخ المجيد لهذا الوطن الغالي.

وقد توالت فقرات الحفل، وقُدّم أوبريت بعنوان "وطن الشموخ"؛ قدمه عدد من الطلاب بمتابعة مدير مكتب تعليم يدمة سعد بن غريب، ومشرف النشاط محمد بن صالح، وسط تفاعل كبير من جميع الحضور؛ حبّاً وولاء للوطن وقيادته.

وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع اللجان المشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، وتم تقديم درع تذكاري لمحافظ يدمة.

يشار إلى أن محافظ يدمة قد رعى احتفال المعهد العلمي بيدمة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، والذي أقيم في المعهد العلمي بيدمة.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات، كما دشن حملة التبرع لمصابي الحد الجنوبي الثالثة، وتكريم ذوي الشهداء بالحد الجنوبي.

كما حضر محافظ يدمة، مساء أمس، احتفال بلدية سلطانة، الذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة الدوائر الحكومية؛ ألقاها نيابةً عنهم رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عبدالرحمن، بينما ألقى كلمة الأهالي عايض بن جروان.

واشتمل الحفل على عدد من القصائد الوطنية، إضافة إلى تكريم ذوي الشهداء ومصابي الحد الجنوبي، ثم في النهاية أُديت العرضة السعودية.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
04:34 PM

محافظ يدمة ومدير "تعليم نجران" يرعيان احتفالات اليوم الوطني

الفعاليات اشتملت على العرضة السعودية وأوبريت "وطن الشموخ"

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بندر آل فطيح - نجران
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رعى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي؛ احتفال محافظة يدمة باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وحضر الحفل رؤساء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة، والذي أشرف على تنظيمه مكتب التعليم بمحافظة يدمة وبلدية محافظة يدمة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، والمعهد العلمي بالمحافظة.

وافتتح "العنزي" المعرض المقام من مدارس محافظة يدمة للبنين والبنات وعدد من الجهات الأخرى، والذي يحتوي على مشاركات الطلاب وأعمالهم بمناسبة اليوم الوطني "89".

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى محافظ يدمة كلمة بالمناسبة ذكر فيها أن حلول اليوم الوطني في نسخته الـ89 من المناسبات المهمة في ذاكرتنا، وهي ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز، وهي ذكرى تجدد كل عام وتضاف إلى التاريخ المجيد لهذا الوطن الغالي.

وقد توالت فقرات الحفل، وقُدّم أوبريت بعنوان "وطن الشموخ"؛ قدمه عدد من الطلاب بمتابعة مدير مكتب تعليم يدمة سعد بن غريب، ومشرف النشاط محمد بن صالح، وسط تفاعل كبير من جميع الحضور؛ حبّاً وولاء للوطن وقيادته.

وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع اللجان المشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، وتم تقديم درع تذكاري لمحافظ يدمة.

يشار إلى أن محافظ يدمة قد رعى احتفال المعهد العلمي بيدمة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، والذي أقيم في المعهد العلمي بيدمة.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات، كما دشن حملة التبرع لمصابي الحد الجنوبي الثالثة، وتكريم ذوي الشهداء بالحد الجنوبي.

كما حضر محافظ يدمة، مساء أمس، احتفال بلدية سلطانة، الذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة الدوائر الحكومية؛ ألقاها نيابةً عنهم رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عبدالرحمن، بينما ألقى كلمة الأهالي عايض بن جروان.

واشتمل الحفل على عدد من القصائد الوطنية، إضافة إلى تكريم ذوي الشهداء ومصابي الحد الجنوبي، ثم في النهاية أُديت العرضة السعودية.

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