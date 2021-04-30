تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية على "شرورة" تستمر حتى الـ 10مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـعاشرة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـعاشرة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـعاشرة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـعاشرة مساءً.