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ألمانيا: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 123016 والوفيات 2799

روبرت كوخ: ارتفعت الحالات خلال الـ24 ساعة بواقع 2537 إصابة

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا وصل إلى 123016 والوفيات 2799.

ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات المعهد، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537؛ لكنها تُعتبر زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة في الإصابات يوم الأحد 2821.

كما سجّلت البيانات ارتفاعًا في عدد الوفيات بالفيروس 126 إلى 2799.

في سياق متصل، أعلنت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية للأبحاث مساء الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ 185052؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 114245.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 123016 والوفيات 2799
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا وصل إلى 123016 والوفيات 2799.

ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات المعهد، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537؛ لكنها تُعتبر زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة في الإصابات يوم الأحد 2821.

كما سجّلت البيانات ارتفاعًا في عدد الوفيات بالفيروس 126 إلى 2799.

في سياق متصل، أعلنت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية للأبحاث مساء الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ 185052؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 114245.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:02 AM

ألمانيا: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 123016 والوفيات 2799

روبرت كوخ: ارتفعت الحالات خلال الـ24 ساعة بواقع 2537 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا وصل إلى 123016 والوفيات 2799.

ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات المعهد، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537؛ لكنها تُعتبر زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة في الإصابات يوم الأحد 2821.

كما سجّلت البيانات ارتفاعًا في عدد الوفيات بالفيروس 126 إلى 2799.

في سياق متصل، أعلنت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية للأبحاث مساء الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ 185052؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 114245.

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