"الغنامي" يوقِّع رواية "وحيد" في معرض الرياض للكتاب الـ21

تناقش بعض العادات التي قد تعيق الفرد خلال سرد روائي مبدع

وقَّع الكاتب سعد الغنامي إصداره الجديد رواية "وحيد" في معرض الرياض الدولي للكتاب الـ21، الذي تحل فيه العراق ضيفًا أدبيًّا.

وتفصيلاً، تتحدث الرواية عن شخصية تتنقل بين نجد والحجاز ومصر، وفي مكنون هذه الشخصية الصراع الأزلي بين الخير والشر الحادث داخل النفس البشرية، وتناقش أيضًا بعض العادات الاجتماعية التي قد تكون معيقة للفرد في سرد روائي مبدع.