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نائب أمير جازان يستقبل الطلاب والطالبات المتميزين بتعليم صبيا

من الفائزين بمنافسات "تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت"

استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن، والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة، ضمن منافسات "تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت".

وفي بداية اللقاء، رحب نائب أمير، بمدير تعليم صبيا، والطلاب والطالبات الفائزين.

واستمع، لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت، والتي أقيمت تحت شعار "الهدف الأسمى"، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق وطننا العزيز بمتابعة حثيثة من أمير المنطقة.

وأشاد نائب أمير جازان، بما حققه طلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا، من منجزات خلال العام الدراسي الماضي، والتي تجاوزت الخمسين منجزًا ومركزًا متقدمًا، حاثًا الجميع لمواصلة التميز.

يذكر أن، طلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا، قد حققوا خلال هذه المنافسات المركز الأول، ضمن جائزة التواصل والمركز الثاني على مستوى المملكة في تحدي الروبوت.

من جانبه، رفع مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، شكر وتقدير منسوبي ومنسوبات الإدارة لنائب أمير منطقة جازان، نظير ما تحظى به الإدارة والتعليم في المنطقة، من دعم ومتابعة من أمير جازان ونائبه .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير جازان يستقبل الطلاب والطالبات المتميزين بتعليم صبيا
سبق

استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن، والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة، ضمن منافسات "تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت".

وفي بداية اللقاء، رحب نائب أمير، بمدير تعليم صبيا، والطلاب والطالبات الفائزين.

واستمع، لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت، والتي أقيمت تحت شعار "الهدف الأسمى"، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق وطننا العزيز بمتابعة حثيثة من أمير المنطقة.

وأشاد نائب أمير جازان، بما حققه طلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا، من منجزات خلال العام الدراسي الماضي، والتي تجاوزت الخمسين منجزًا ومركزًا متقدمًا، حاثًا الجميع لمواصلة التميز.

يذكر أن، طلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا، قد حققوا خلال هذه المنافسات المركز الأول، ضمن جائزة التواصل والمركز الثاني على مستوى المملكة في تحدي الروبوت.

من جانبه، رفع مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، شكر وتقدير منسوبي ومنسوبات الإدارة لنائب أمير منطقة جازان، نظير ما تحظى به الإدارة والتعليم في المنطقة، من دعم ومتابعة من أمير جازان ونائبه .

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:37 PM

نائب أمير جازان يستقبل الطلاب والطالبات المتميزين بتعليم صبيا

من الفائزين بمنافسات "تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن، والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة، ضمن منافسات "تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت".

وفي بداية اللقاء، رحب نائب أمير، بمدير تعليم صبيا، والطلاب والطالبات الفائزين.

واستمع، لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت، والتي أقيمت تحت شعار "الهدف الأسمى"، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق وطننا العزيز بمتابعة حثيثة من أمير المنطقة.

وأشاد نائب أمير جازان، بما حققه طلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا، من منجزات خلال العام الدراسي الماضي، والتي تجاوزت الخمسين منجزًا ومركزًا متقدمًا، حاثًا الجميع لمواصلة التميز.

يذكر أن، طلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا، قد حققوا خلال هذه المنافسات المركز الأول، ضمن جائزة التواصل والمركز الثاني على مستوى المملكة في تحدي الروبوت.

من جانبه، رفع مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، شكر وتقدير منسوبي ومنسوبات الإدارة لنائب أمير منطقة جازان، نظير ما تحظى به الإدارة والتعليم في المنطقة، من دعم ومتابعة من أمير جازان ونائبه .

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