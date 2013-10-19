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الكويت.. عودة رصّ الصفوف في المساجد وفتح رحلات الطيران

لا كمامة في الأماكن المفتوحة

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

وأفادت المصادر أن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.

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الكويت.. عودة رصّ الصفوف في المساجد وفتح رحلات الطيران
سبق

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

وأفادت المصادر أن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
02:53 PM

الكويت.. عودة رصّ الصفوف في المساجد وفتح رحلات الطيران

لا كمامة في الأماكن المفتوحة

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
4,336

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

وأفادت المصادر أن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.

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