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البلدية" تزيل حظائر الأغنام من "مخطط 12" بالشرائع

تجاوبًا مع مناشدات الأهالي عبر "سبق"

نفَّذت بلدية الشرائع الفرعية حملة إزالة على حظائر الأغنام في "مخطط 12"، وذلك في تجاوب مع مناشدات أهالي المخطط وشكواهم السابقة عبر "سبق" بعنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض".

وتولت فِرق البلدية الفرعية بالشرائع إزالة جميع حظائر الأغنام في المخطط، وإخلاءه تمامًا من الأغنام، وجارٍ التنسيق مع فِرق النظافة لإزالة مخلفات الحظائر.

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البلدية" تزيل حظائر الأغنام من "مخطط 12" بالشرائع
سبق

نفَّذت بلدية الشرائع الفرعية حملة إزالة على حظائر الأغنام في "مخطط 12"، وذلك في تجاوب مع مناشدات أهالي المخطط وشكواهم السابقة عبر "سبق" بعنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض".

وتولت فِرق البلدية الفرعية بالشرائع إزالة جميع حظائر الأغنام في المخطط، وإخلاءه تمامًا من الأغنام، وجارٍ التنسيق مع فِرق النظافة لإزالة مخلفات الحظائر.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:04 AM

البلدية" تزيل حظائر الأغنام من "مخطط 12" بالشرائع

تجاوبًا مع مناشدات الأهالي عبر "سبق"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,922

نفَّذت بلدية الشرائع الفرعية حملة إزالة على حظائر الأغنام في "مخطط 12"، وذلك في تجاوب مع مناشدات أهالي المخطط وشكواهم السابقة عبر "سبق" بعنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض".

وتولت فِرق البلدية الفرعية بالشرائع إزالة جميع حظائر الأغنام في المخطط، وإخلاءه تمامًا من الأغنام، وجارٍ التنسيق مع فِرق النظافة لإزالة مخلفات الحظائر.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,910
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

29 مليار ..

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