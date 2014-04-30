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بالأرقام.. مكة المكرمة ودبي الأعلى إشغالاً للفنادق في الشرق الأوسط

وفق مؤسسة أمريكية متخصصة في البحوث والاستشارات والبيانات الفندقية

أعلنت مؤسسة إس تي أر الأمريكية والمتخصصة في البحوث والاستشارات والبيانات الفندقية أن فنادق مدينة مكة المكرمة تصدرت الإشغال الأقوى على مستوى الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ وتعدى الإشغال في فنادق مكة نسبة 89% بنسبة نمو ٣.٥٪.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الإشغال الفندقي في الإمارات ارتفعت بنسبة 1.1% إلى 83.4% وتعتبر الأعلى في المنطقة والتي سجلت إشغالاً بنسبة 70.6% خلال الفترة ذاتها.

وفِي الإمارات أشار التقرير إلى أن متوسط سعر الغرفة اليومي تراجع بنسبة 2.3% إلى 666.5 درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مما دفع بمتوسط العائد على الغرف الفندقية المتوفرة إلى التراجع بنسبة 2.3% إلى 556 درهماً.

وبحسب التقرير، تجاوزت مستويات الطلب في الربع الأول التي نمت بنسبة 5.2%،مستويات المعروض الفندقي والتي نمت بوتيرة أقل بنسبة 4%، مما دفع بنمو معدلات الإشغال الفندقي إلا أنها أثرت على متوسط أسعار الغرف.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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بالأرقام.. مكة المكرمة ودبي الأعلى إشغالاً للفنادق في الشرق الأوسط
سبق

أعلنت مؤسسة إس تي أر الأمريكية والمتخصصة في البحوث والاستشارات والبيانات الفندقية أن فنادق مدينة مكة المكرمة تصدرت الإشغال الأقوى على مستوى الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ وتعدى الإشغال في فنادق مكة نسبة 89% بنسبة نمو ٣.٥٪.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الإشغال الفندقي في الإمارات ارتفعت بنسبة 1.1% إلى 83.4% وتعتبر الأعلى في المنطقة والتي سجلت إشغالاً بنسبة 70.6% خلال الفترة ذاتها.

وفِي الإمارات أشار التقرير إلى أن متوسط سعر الغرفة اليومي تراجع بنسبة 2.3% إلى 666.5 درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مما دفع بمتوسط العائد على الغرف الفندقية المتوفرة إلى التراجع بنسبة 2.3% إلى 556 درهماً.

وبحسب التقرير، تجاوزت مستويات الطلب في الربع الأول التي نمت بنسبة 5.2%،مستويات المعروض الفندقي والتي نمت بوتيرة أقل بنسبة 4%، مما دفع بنمو معدلات الإشغال الفندقي إلا أنها أثرت على متوسط أسعار الغرف.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
07:33 PM

بالأرقام.. مكة المكرمة ودبي الأعلى إشغالاً للفنادق في الشرق الأوسط

وفق مؤسسة أمريكية متخصصة في البحوث والاستشارات والبيانات الفندقية

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خالد خليل - مكة المكرمة
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أعلنت مؤسسة إس تي أر الأمريكية والمتخصصة في البحوث والاستشارات والبيانات الفندقية أن فنادق مدينة مكة المكرمة تصدرت الإشغال الأقوى على مستوى الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ وتعدى الإشغال في فنادق مكة نسبة 89% بنسبة نمو ٣.٥٪.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الإشغال الفندقي في الإمارات ارتفعت بنسبة 1.1% إلى 83.4% وتعتبر الأعلى في المنطقة والتي سجلت إشغالاً بنسبة 70.6% خلال الفترة ذاتها.

وفِي الإمارات أشار التقرير إلى أن متوسط سعر الغرفة اليومي تراجع بنسبة 2.3% إلى 666.5 درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مما دفع بمتوسط العائد على الغرف الفندقية المتوفرة إلى التراجع بنسبة 2.3% إلى 556 درهماً.

وبحسب التقرير، تجاوزت مستويات الطلب في الربع الأول التي نمت بنسبة 5.2%،مستويات المعروض الفندقي والتي نمت بوتيرة أقل بنسبة 4%، مما دفع بنمو معدلات الإشغال الفندقي إلا أنها أثرت على متوسط أسعار الغرف.

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