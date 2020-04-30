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الحكومة اليمنية ترحب بقرار ألمانيا بتصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

أكدت أنه لم يخف دعمه للحوثي ويعتبر شريكاً في الجرائم التي يرتكبها بحق اليمنيين

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وتفصيلاً، نقلت الوكالة اليمنية "سبأ" بياناً للحكومة اليمنية يؤكد "أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

وأضاف البيان: "إن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".

مليشيا حزب الله

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الحكومة اليمنية ترحب بقرار ألمانيا بتصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية
سبق

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وتفصيلاً، نقلت الوكالة اليمنية "سبأ" بياناً للحكومة اليمنية يؤكد "أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

وأضاف البيان: "إن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:42 PM

الحكومة اليمنية ترحب بقرار ألمانيا بتصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

أكدت أنه لم يخف دعمه للحوثي ويعتبر شريكاً في الجرائم التي يرتكبها بحق اليمنيين

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حامد العلي - الرياض
2
996

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وتفصيلاً، نقلت الوكالة اليمنية "سبأ" بياناً للحكومة اليمنية يؤكد "أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

وأضاف البيان: "إن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".

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