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"كونلي": "ترامب" لم تظهر عليه أعراض "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

أشار إلى خلوه من الحمى لأكثر من 4 أيام

ذكر شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الرئيس لم تظهر عليه أعراض "كوفيد -19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويسعى "ترامب" إلى طرق للعودة إلى جدول العمل الطبيعي، وإحياء محاولته لإعادة انتخابه بأربعة أسابيع.

وأضاف "كونلي" في بيان، نقلته "رويترز"، بأن "ترامب" خالٍ من الحمى لأكثر من أربعة أيام، ولم يحتَجْ أو يتلقَّ أي أكسجين إضافي منذ دخوله المستشفى، الذي بدأ الجمعة الماضي.

وبيّن الطبيب أن الفحص البدني والعلامات الحيوية لـ"ترامب" تظل جميعها مستقرة، وفي المعدل الطبيعي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كونلي": "ترامب" لم تظهر عليه أعراض "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

ذكر شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الرئيس لم تظهر عليه أعراض "كوفيد -19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويسعى "ترامب" إلى طرق للعودة إلى جدول العمل الطبيعي، وإحياء محاولته لإعادة انتخابه بأربعة أسابيع.

وأضاف "كونلي" في بيان، نقلته "رويترز"، بأن "ترامب" خالٍ من الحمى لأكثر من أربعة أيام، ولم يحتَجْ أو يتلقَّ أي أكسجين إضافي منذ دخوله المستشفى، الذي بدأ الجمعة الماضي.

وبيّن الطبيب أن الفحص البدني والعلامات الحيوية لـ"ترامب" تظل جميعها مستقرة، وفي المعدل الطبيعي.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:01 PM

"كونلي": "ترامب" لم تظهر عليه أعراض "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

أشار إلى خلوه من الحمى لأكثر من 4 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الرئيس لم تظهر عليه أعراض "كوفيد -19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويسعى "ترامب" إلى طرق للعودة إلى جدول العمل الطبيعي، وإحياء محاولته لإعادة انتخابه بأربعة أسابيع.

وأضاف "كونلي" في بيان، نقلته "رويترز"، بأن "ترامب" خالٍ من الحمى لأكثر من أربعة أيام، ولم يحتَجْ أو يتلقَّ أي أكسجين إضافي منذ دخوله المستشفى، الذي بدأ الجمعة الماضي.

وبيّن الطبيب أن الفحص البدني والعلامات الحيوية لـ"ترامب" تظل جميعها مستقرة، وفي المعدل الطبيعي.

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