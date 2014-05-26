كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 2173 حالة وفاة بالبرازيل و49 ضحية بمصر

بريطانيا تسجل 2.493 إصابة جديدة و707 حالات بكوريا الجنوبية و13254 بالجزائر و13 بالصين

سجل البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 73453 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2173 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس، إلى أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 16 مليونًا و194209؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 452031.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من ناحية الإصابات والوفيات عالميًّا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 256124 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 187691 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14807 حالات بعد تسجيل 49 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، تسجيل 707 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الكلي للإصابات إلى 137.682 إصابة.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 191 إصابة بالمقارنة مع 516 إصابة تم رصدها في اليوم السابق؛ ليتجاوز مرة أخرى حاجز الـ700 إصابة منذ يوم 14 مايو عندما سجل 747 إصابة.

المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة 2.493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.467.310 إصابات؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127.739 وفاة.

الجزائر

سجلت الجزائر اليوم 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وسبع حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما تَماثل 175 مريضًا للشفاء.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 127.361 شخصًا؛ بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 88.672 شخصًا، وإجمالي حالات الوفاة 3433 حالة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، انخفاضًا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وانخفض عدد الإصابات إلى 13 من 18 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91019 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.