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حتى 8 مساءً.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران وشرورة: هطولات وأتربة مثارة

حالة مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة، أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً - بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى 8 مساءً.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران وشرورة: هطولات وأتربة مثارة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة، أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً - بمشيئة الله.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:00 AM

حتى 8 مساءً.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران وشرورة: هطولات وأتربة مثارة

حالة مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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906

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة، أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً - بمشيئة الله.

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