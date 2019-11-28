"القرني": لهذا السبب انخفضت وفيات مواليد المملكة لـ 7 لكل ألف مولود

خلال افتتاح أعمال مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لتخصصات طب الأطفال

أكد رئيس قسم الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الجبيل الصحي الثاني الدكتور ياسر القرني أن ما تشهده المملكة من تطور كبير في مجال الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية الصحية للطفل ساهم في انخفاض وفيات المواليد الرضع من 185 وفاة لكل ألف مولود في عام 1960م إلى 7 وفيات لكل ألف مولود في عام 2018م.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح أعمال مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لتخصصات طب الأطفال، والذي دشنه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية. وذلك خلال الفترة من 28-30 نوفمبر 2019م.

وأضاف الدكتور القرني أن هذه النسبة تجاوزت المتوسط العالمي 37 وفاة والمتوسط الإقليمي 44 وفاة لكل ألف مولود، كما ارتفعت نسبة التطعيمات من 41 % في عام 1980 م إلى 97% في عام 2018م.

وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة لمدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد المقبل، الذي أوضح فيها أهمية المؤتمرات واللقاءات الطبية وما ينبثق عنها من تبادل للخبرات ونتائج وتوصيات، مؤكدًا أن انعقاد مؤتمر صحة الجبيل الثاني لهذا العام والذي تم تخصيصه لمناقشة المواضيع والمستجدات في طب الأطفال، بهدف تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ورفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للأطباء المتخصصين في مجالات طب الأطفال.

وبيّن الدكتور المقبل في كلمته أهمية التركيز على الوقاية من الأمراض قبل حدوثها والعمل على زيادة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.