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الأهم والأشمل والأعمق.. مدير جامعة "المؤسس" ينوه لمضامين خطاب الملك التنموية

قال: الجميع ينتظره مع افتتاح أعمال المجلس كل عام.. "رؤية مستقبلية وتحديث وخطوات"

مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إلى مضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد "اليوبي" أن الجميع ينتظر مع افتتاح أعمال المجلس لكل عام جديد، الخطاب الأهم والأشمل والأعمق؛ لأنه يتضمّن سياسة المملكة الداخلية والخارجية والرؤية المستقبلية للبلاد والتحسينات والتحديثات المستمرة في هياكل مؤسسات الدولة والخطوات التي سيتم اتخاذها لتمتين الاقتصاد، وكذلك العلامات البارزة في عملية التحول التنموي التي تمرّ بها المملكة وما يرافقها من إجراءات وإصلاحات، وأهمية التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح "اليوبي" أن الخطاب حمل مضامين سامية من أهمها تأكيد أسس المملكة الثابتة والمتمسكة بالشريعة الإسلامية، واستشراف المستقبل الواعد في رؤية المملكة 2030، وما تنطوي عليه من خطط وبرامج تنموية سيكون لها الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، إضافة لتأكيده -حفظه الله- أهمية تسهيل الإجراءات وتوفير مزيدٍ من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، والتوسع في عددٍ من البرامج التي تمسّ حاجات المواطنين الرئيسة؛ ومن أهمها برنامج الإسكان؛ سعيًا لتحقيق الرفاهية للمواطنين والمواطنات.

وقال: "خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد في كل خطاباته وكلماته أهمية تمسك البلاد بالعقيدة الإسلامية، والسير على النهج القويم الذي أرساه مؤسس هذه الدولة المباركة وسار عليه أبناؤه الملوك، متمثلًا في الاعتدال والوسطية والقضاء على التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه".

وسأل الله عز وجلّ أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- ذخرًا لهذه البلاد الغالية وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والعز والرخاء.

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الأهم والأشمل والأعمق.. مدير جامعة "المؤسس" ينوه لمضامين خطاب الملك التنموية
سبق

مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إلى مضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد "اليوبي" أن الجميع ينتظر مع افتتاح أعمال المجلس لكل عام جديد، الخطاب الأهم والأشمل والأعمق؛ لأنه يتضمّن سياسة المملكة الداخلية والخارجية والرؤية المستقبلية للبلاد والتحسينات والتحديثات المستمرة في هياكل مؤسسات الدولة والخطوات التي سيتم اتخاذها لتمتين الاقتصاد، وكذلك العلامات البارزة في عملية التحول التنموي التي تمرّ بها المملكة وما يرافقها من إجراءات وإصلاحات، وأهمية التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح "اليوبي" أن الخطاب حمل مضامين سامية من أهمها تأكيد أسس المملكة الثابتة والمتمسكة بالشريعة الإسلامية، واستشراف المستقبل الواعد في رؤية المملكة 2030، وما تنطوي عليه من خطط وبرامج تنموية سيكون لها الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، إضافة لتأكيده -حفظه الله- أهمية تسهيل الإجراءات وتوفير مزيدٍ من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، والتوسع في عددٍ من البرامج التي تمسّ حاجات المواطنين الرئيسة؛ ومن أهمها برنامج الإسكان؛ سعيًا لتحقيق الرفاهية للمواطنين والمواطنات.

وقال: "خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد في كل خطاباته وكلماته أهمية تمسك البلاد بالعقيدة الإسلامية، والسير على النهج القويم الذي أرساه مؤسس هذه الدولة المباركة وسار عليه أبناؤه الملوك، متمثلًا في الاعتدال والوسطية والقضاء على التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه".

وسأل الله عز وجلّ أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- ذخرًا لهذه البلاد الغالية وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والعز والرخاء.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
04:52 PM

الأهم والأشمل والأعمق.. مدير جامعة "المؤسس" ينوه لمضامين خطاب الملك التنموية

قال: الجميع ينتظره مع افتتاح أعمال المجلس كل عام.. "رؤية مستقبلية وتحديث وخطوات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إلى مضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد "اليوبي" أن الجميع ينتظر مع افتتاح أعمال المجلس لكل عام جديد، الخطاب الأهم والأشمل والأعمق؛ لأنه يتضمّن سياسة المملكة الداخلية والخارجية والرؤية المستقبلية للبلاد والتحسينات والتحديثات المستمرة في هياكل مؤسسات الدولة والخطوات التي سيتم اتخاذها لتمتين الاقتصاد، وكذلك العلامات البارزة في عملية التحول التنموي التي تمرّ بها المملكة وما يرافقها من إجراءات وإصلاحات، وأهمية التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح "اليوبي" أن الخطاب حمل مضامين سامية من أهمها تأكيد أسس المملكة الثابتة والمتمسكة بالشريعة الإسلامية، واستشراف المستقبل الواعد في رؤية المملكة 2030، وما تنطوي عليه من خطط وبرامج تنموية سيكون لها الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، إضافة لتأكيده -حفظه الله- أهمية تسهيل الإجراءات وتوفير مزيدٍ من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، والتوسع في عددٍ من البرامج التي تمسّ حاجات المواطنين الرئيسة؛ ومن أهمها برنامج الإسكان؛ سعيًا لتحقيق الرفاهية للمواطنين والمواطنات.

وقال: "خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد في كل خطاباته وكلماته أهمية تمسك البلاد بالعقيدة الإسلامية، والسير على النهج القويم الذي أرساه مؤسس هذه الدولة المباركة وسار عليه أبناؤه الملوك، متمثلًا في الاعتدال والوسطية والقضاء على التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه".

وسأل الله عز وجلّ أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- ذخرًا لهذه البلاد الغالية وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والعز والرخاء.

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