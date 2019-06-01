الشرقية.. زراعة مليون شجرة وتجهيز 600 حديقة استعداداً للعيد

الصفيان: جهزنا 161 ملعباً رياضياً و٨١ دورة مياه و12 لعبة لذوي الهمم

تواصل أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك في البلديات المرتبطة والتابعة، وكشف وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، عن أن الأمانة جهزت ٣٣٧ حديقة في ١٥ بلدية مرتبطة فيما بلغ إجمالي مساحات تلك الحدائق أكثر من ٣،٥ ملايين متر مربع، وتم زراعة أكثر من ١،٢ مليون شجرة وشجيرة، إضافة إلى زراعة أكثر من ٣٤ ألف نخلة في ١٥ بلدية، فيما بلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء التي تم زراعتها في نطاق تلك البلديات أكثر من خمسة ملايين متر مربع.



وقال "الصفيان": بلغ إجمالي أطوال الشوارع المشجرة ٢٥٤ كيلو متراً طولياً، فيما بلغ إجمالي عدد المتنزهات التي تم إنشاؤها ضمن نطاق الـ ١٥ بلدية ١١ منتزهاً بمساحة إجمالية تتجاوز الخمسة ملايين متر مربع، فيما تم إنشاء ٥٧ مضماراً بطول يتجاوز ٨٤ ألف متر طولي.



وأشار "الصفيان" إلى أن الأمانة وضمن استعداداتها المتواصلة لموسم العيد في ١٥ بلدية مرتبطة؛ جهزت ١٦١ ملعباً رياضياً، و٨١ دورة مياه و١٢ لعبة لذوي الهمم، وكذلك ٥٥٤ لعبة للأطفال.



وأبان "الصفيان" أن أمانة الشرقية وضعت خطة متكاملة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في تلك البلديات، والتي تأتي ضمن إستراتيجية الأمانة في توزيع المشاريع التنموية وتنفيذها وفقاً للاحتياجات بهدف تهيئة البنية التحتية في جميع محافظات وهجر ومدن المنطقة الشرقية، لافتاً إلى وجود ١٩ مشروعاً جار تنفيذها، إضافة إلى ١٣ مشروعاً تحت إجراءات الترسية، وأربعة مشاريع تم الانتهاء منها.



وذكر أن إجمالي قيمة مشاريع "أنسنة المدن" الجاري تنفيذها في ١٥ بلدية مرتبطة تجاوز الـ ٤٨ مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة مشاريع أنسنة المدن المنتهية قرابة الثلاثة ملايين ريال، وبلغ إجمالي قيمة مشاريع "أنسنة المدن" تحت إجراء الترسية أكثر من ٤٨ مليون ريال، والتي تساهم في زيادة مساحة الرقعة الخضراء وتحقق معايير أنسنة المدن، لافتاً إلى أن تلك المشاريع تم البدء في تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق جدول زمني تم وضعه وتم الانتهاء من تلك المشاريع خلال الفترة الماضية.



وقال إن الأمانة هيأت 340 حديقة وساحة بلدية في حاضرة الدمام وكذلك المتنزهات العامة وثماني واجهات بحرية وكورنيش، من خلال ترتيب المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات وزراعة أكثر من 12 مليوناً من الزهور الموسمية في كافة حاضرة الدمام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا بالإضافة إلى زراعة الآلاف من الأشجار والشجيرات في مختلف الميادين والطرق والساحات.

كما تم تركيب عدد 12 مجموعة ألعاب جديدة للأطفال متنوعة الأشكال في عدد من الحدائق، بالإضافة إلى مجموعات الألعاب القائمة، وكذلك صيانة دورات المياه وكراسي الجلوس وصيانة مناطق ألعاب الأطفال، إضافة إلى أعمال الإنارة والتشجير.

وشدد "الصفيان" على أن تلك الاستعدادات والتجهيزات تأتي ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والذي وجه في وقت سابق كافة المسؤولين والمختصين في الوكالات والإدارات بالأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بالوقوف ميدانياً على كافة التجهيزات والاستعدادات لموسم العيد.