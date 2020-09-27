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الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

ظهرا يسرقان حظيرة للماشية ويعتديان على مقيم حاول منعهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضُبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصٌ آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجارٍ استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضُبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصٌ آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجارٍ استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:29 AM

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

ظهرا يسرقان حظيرة للماشية ويعتديان على مقيم حاول منعهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,491

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضُبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصٌ آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجارٍ استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم توقيف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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