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السعودية تطالب أمريكا بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

"قطان" شدد على ضرورة التنسيق لعدم عرقلة المرحلة الانتقالية

طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان، اليوم (الأربعاء) واشنطن بشطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، أثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان السفير دونالد بووث في الرياض.

ونقلت قناة الإخبارية عن "قطان" قوله: "أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب".

وجدد "قطان" دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه".

وشدّد على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان.

وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة.

وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية السودان اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تطالب أمريكا بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
سبق

طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان، اليوم (الأربعاء) واشنطن بشطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، أثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان السفير دونالد بووث في الرياض.

ونقلت قناة الإخبارية عن "قطان" قوله: "أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب".

وجدد "قطان" دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه".

وشدّد على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان.

وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:00 PM

السعودية تطالب أمريكا بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

"قطان" شدد على ضرورة التنسيق لعدم عرقلة المرحلة الانتقالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان، اليوم (الأربعاء) واشنطن بشطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، أثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان السفير دونالد بووث في الرياض.

ونقلت قناة الإخبارية عن "قطان" قوله: "أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب".

وجدد "قطان" دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه".

وشدّد على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان.

وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة.

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