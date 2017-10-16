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"عبدالعزيز بن سعود" يصل مسقط لحضور اجتماع وزراء داخلية الخليج

يترأس وفد المملكة.. وكان في استقباله بالمطار أمين مجلس التعاون

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي: حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، وخليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.

وزير الداخلية وزراء داخلية الخليج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن سعود" يصل مسقط لحضور اجتماع وزراء داخلية الخليج
سبق

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي: حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، وخليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
04:29 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:52 PM

"عبدالعزيز بن سعود" يصل مسقط لحضور اجتماع وزراء داخلية الخليج

يترأس وفد المملكة.. وكان في استقباله بالمطار أمين مجلس التعاون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
0
3,265

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي: حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، وخليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.

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