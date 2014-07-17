النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قريب غريق شلالات نياجرا: جثمان الفقيد يصل نيويورك قادمًا من كندا الليلة

قال: سيُنقَل عبر الخطوط السعودية ليصل جدة ظُهر الجمعة إذا لم يطرأ جديد

أكد الدكتور محمد عداوي، قريب المبتعث السعودي قاسم عداوي الذي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، أنه من المتوقع وصول جثمان الفقيد قادمًا من كندا إلى نيويورك الأمريكية الليلة.

وقال العداوي: اليوم يصل الجثمان على طيارة السادسة لبروكلين - نيويورك قادمًا من تورينتو - كندا، وغدًا الخميس -إن شاء الله- ننتقل على الخطوط السعودية، ونصل جدة بتوقيت السعودية الجمعة ظُهرًا إذا لم يطرأ جديد.

وأكد الدكتور "عداوي" أن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية، وثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في الجانب الكندي قبل يومين تعود للمفقود السعودي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك قد كشفت قبل أسبوع على الأقل عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية، وذلك بعد أن ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قريب غريق شلالات نياجرا: جثمان الفقيد يصل نيويورك قادمًا من كندا الليلة
سبق

أكد الدكتور محمد عداوي، قريب المبتعث السعودي قاسم عداوي الذي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، أنه من المتوقع وصول جثمان الفقيد قادمًا من كندا إلى نيويورك الأمريكية الليلة.

وقال العداوي: اليوم يصل الجثمان على طيارة السادسة لبروكلين - نيويورك قادمًا من تورينتو - كندا، وغدًا الخميس -إن شاء الله- ننتقل على الخطوط السعودية، ونصل جدة بتوقيت السعودية الجمعة ظُهرًا إذا لم يطرأ جديد.

وأكد الدكتور "عداوي" أن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية، وثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في الجانب الكندي قبل يومين تعود للمفقود السعودي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك قد كشفت قبل أسبوع على الأقل عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية، وذلك بعد أن ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:01 PM

قريب غريق شلالات نياجرا: جثمان الفقيد يصل نيويورك قادمًا من كندا الليلة

قال: سيُنقَل عبر الخطوط السعودية ليصل جدة ظُهر الجمعة إذا لم يطرأ جديد

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
407

أكد الدكتور محمد عداوي، قريب المبتعث السعودي قاسم عداوي الذي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، أنه من المتوقع وصول جثمان الفقيد قادمًا من كندا إلى نيويورك الأمريكية الليلة.

وقال العداوي: اليوم يصل الجثمان على طيارة السادسة لبروكلين - نيويورك قادمًا من تورينتو - كندا، وغدًا الخميس -إن شاء الله- ننتقل على الخطوط السعودية، ونصل جدة بتوقيت السعودية الجمعة ظُهرًا إذا لم يطرأ جديد.

وأكد الدكتور "عداوي" أن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية، وثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في الجانب الكندي قبل يومين تعود للمفقود السعودي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك قد كشفت قبل أسبوع على الأقل عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية، وذلك بعد أن ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
19,542
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,123
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,978
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,050

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة