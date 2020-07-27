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تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.455

سجَّلت تونس اليوم الاثنين ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم حالتان وافدتان من الخارج، والثالثة محلية.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 1.455 حالة مؤكدة. وأضافت بأن 1.157 مصابًا بالفيروس تماثلوا إلى الشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.


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تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت تونس اليوم الاثنين ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم حالتان وافدتان من الخارج، والثالثة محلية.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 1.455 حالة مؤكدة. وأضافت بأن 1.157 مصابًا بالفيروس تماثلوا إلى الشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.


27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:49 PM

تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا"

عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.455

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت تونس اليوم الاثنين ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم حالتان وافدتان من الخارج، والثالثة محلية.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 1.455 حالة مؤكدة. وأضافت بأن 1.157 مصابًا بالفيروس تماثلوا إلى الشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.


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