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"وقاية": إطلاق البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية

الأول من نوعه في المملكة وفقًا لأفضل المعايير العالمية

أطلقت هيئة الصحة العامة "وقاية" بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية BRFSS، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المملكة وفقًا لأفضل المعايير العالمية والممارسات الدولية.
ويهدف البرنامج إلى تقييم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والأمراض المزمنة، فيما ستستخدم نتائجها لوضع البرامج والسياسات التي تسهم في السيطرة وخفض معدلات الأمراض وبناء أنشطة تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة وفقًا لأفضل الممارسات العلمية المبنية على البراهين.
وأوضحت "وقاية" أن البرنامج يستهدف فئة البالغين من المواطنين، فيما ستكون آلية جمع البيانات من خلال استبانة هاتفية تستغرق حوالي 15- 20 دقيقة لاستكمالها، حيث يشمل البرنامج المواضيع التالية: الحالة الصحية، وأسلوب الحياة المرتبطة بالصحة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وممارسه الرياضة، وكفاية النوم، والحالات الصحية المزمنة، وصحة الفم، وتعاطي التبغ، والسجائر الإلكترونية، والتحصين، والسقوط، وفحص سرطان الثدي وعنق الرحم، وفحص سرطان البروستاتا، وفحص سرطان القولون والمستقيم وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وقاية": إطلاق البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية
سبق

أطلقت هيئة الصحة العامة "وقاية" بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية BRFSS، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المملكة وفقًا لأفضل المعايير العالمية والممارسات الدولية.
ويهدف البرنامج إلى تقييم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والأمراض المزمنة، فيما ستستخدم نتائجها لوضع البرامج والسياسات التي تسهم في السيطرة وخفض معدلات الأمراض وبناء أنشطة تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة وفقًا لأفضل الممارسات العلمية المبنية على البراهين.
وأوضحت "وقاية" أن البرنامج يستهدف فئة البالغين من المواطنين، فيما ستكون آلية جمع البيانات من خلال استبانة هاتفية تستغرق حوالي 15- 20 دقيقة لاستكمالها، حيث يشمل البرنامج المواضيع التالية: الحالة الصحية، وأسلوب الحياة المرتبطة بالصحة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وممارسه الرياضة، وكفاية النوم، والحالات الصحية المزمنة، وصحة الفم، وتعاطي التبغ، والسجائر الإلكترونية، والتحصين، والسقوط، وفحص سرطان الثدي وعنق الرحم، وفحص سرطان البروستاتا، وفحص سرطان القولون والمستقيم وغيرها.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
04:21 PM

"وقاية": إطلاق البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية

الأول من نوعه في المملكة وفقًا لأفضل المعايير العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة الصحة العامة "وقاية" بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية BRFSS، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المملكة وفقًا لأفضل المعايير العالمية والممارسات الدولية.
ويهدف البرنامج إلى تقييم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والأمراض المزمنة، فيما ستستخدم نتائجها لوضع البرامج والسياسات التي تسهم في السيطرة وخفض معدلات الأمراض وبناء أنشطة تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة وفقًا لأفضل الممارسات العلمية المبنية على البراهين.
وأوضحت "وقاية" أن البرنامج يستهدف فئة البالغين من المواطنين، فيما ستكون آلية جمع البيانات من خلال استبانة هاتفية تستغرق حوالي 15- 20 دقيقة لاستكمالها، حيث يشمل البرنامج المواضيع التالية: الحالة الصحية، وأسلوب الحياة المرتبطة بالصحة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وممارسه الرياضة، وكفاية النوم، والحالات الصحية المزمنة، وصحة الفم، وتعاطي التبغ، والسجائر الإلكترونية، والتحصين، والسقوط، وفحص سرطان الثدي وعنق الرحم، وفحص سرطان البروستاتا، وفحص سرطان القولون والمستقيم وغيرها.

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