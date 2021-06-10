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وقفة ليلية مع الشموع لأطفال ‫مأرب تضامنًا مع أسرة ‫"ليان"

تنديدًا بالمجزرة المروِّعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية

شهدت محافظة مأرب اليمنية وقفة ليلية مع الشموع لأطفالها تضامنًا مع أسرة ‫الطفلة ليان التي تفحمت جثتها بصاروخ باليستي، أطلقته ‫ميليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، وتسبب بمجزرة مروِّعة، راح ضحيتها 22 مدنيًّا.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية قد نفذوا وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنيًّا، بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الأعوام الثلاثة.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين، وصدمت العالم، معبّرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي.

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وقفة ليلية مع الشموع لأطفال ‫مأرب تضامنًا مع أسرة ‫"ليان"
سبق

شهدت محافظة مأرب اليمنية وقفة ليلية مع الشموع لأطفالها تضامنًا مع أسرة ‫الطفلة ليان التي تفحمت جثتها بصاروخ باليستي، أطلقته ‫ميليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، وتسبب بمجزرة مروِّعة، راح ضحيتها 22 مدنيًّا.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية قد نفذوا وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنيًّا، بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الأعوام الثلاثة.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين، وصدمت العالم، معبّرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
12:22 AM

وقفة ليلية مع الشموع لأطفال ‫مأرب تضامنًا مع أسرة ‫"ليان"

تنديدًا بالمجزرة المروِّعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية

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فهد كاملي - جازان
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شهدت محافظة مأرب اليمنية وقفة ليلية مع الشموع لأطفالها تضامنًا مع أسرة ‫الطفلة ليان التي تفحمت جثتها بصاروخ باليستي، أطلقته ‫ميليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، وتسبب بمجزرة مروِّعة، راح ضحيتها 22 مدنيًّا.

وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية قد نفذوا وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنيًّا، بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الأعوام الثلاثة.

ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين، وصدمت العالم، معبّرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي.

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