النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تويتر" تطرح أداة "إعادة تغريدة" جديدة على هواتف "آيفون"

تتضمن تقنيات وميزات حصرية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، طرحت أداة "إعادة تغريدة" (Retweet) جديدة كليًّا على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تويتر" الجديد على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، يتضمن تقنيات وميزات جديدة حصرية.

ويمكن من خلال تحديث "تويتر" الجديد أن يكون سهلًا على المستخدم تتبع ما يقوله الأشخاص على تغريداته.

حيث يتيح التحديث إمكانية رؤية جميع التغريدات التي نفذت عملية "إعادة تغريد" لتغريدته وأرفقتها بتعليقات؛ بدلًا من إظهار عدد مَن قاموا بـretweet تغريداتك فقط.

ويمكن تشغيل تلك الميزة عن طريق النقر على أيقونة "إعادة التغريدة"، ليظهر لك عدد التغريدات التي أعادت تغريد تغريدتك مرفقة بتعليقات؛ فيمكنك الضغط عليها وتصفحها بصورة كاملة، والرد بسهولة على كل تغريدة بعينها.

وطرحت "تويتر" تلك الميزة من أجل زيادة تفاعل المستخدم مع تغريداته التي تحظى بشعبية كبيرة وسرعة انتشار، ومشاهدة كيف يراها الناس، وملاحقة المسيئين منهم.

تويتر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"تويتر" تطرح أداة "إعادة تغريدة" جديدة على هواتف "آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، طرحت أداة "إعادة تغريدة" (Retweet) جديدة كليًّا على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تويتر" الجديد على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، يتضمن تقنيات وميزات جديدة حصرية.

ويمكن من خلال تحديث "تويتر" الجديد أن يكون سهلًا على المستخدم تتبع ما يقوله الأشخاص على تغريداته.

حيث يتيح التحديث إمكانية رؤية جميع التغريدات التي نفذت عملية "إعادة تغريد" لتغريدته وأرفقتها بتعليقات؛ بدلًا من إظهار عدد مَن قاموا بـretweet تغريداتك فقط.

ويمكن تشغيل تلك الميزة عن طريق النقر على أيقونة "إعادة التغريدة"، ليظهر لك عدد التغريدات التي أعادت تغريد تغريدتك مرفقة بتعليقات؛ فيمكنك الضغط عليها وتصفحها بصورة كاملة، والرد بسهولة على كل تغريدة بعينها.

وطرحت "تويتر" تلك الميزة من أجل زيادة تفاعل المستخدم مع تغريداته التي تحظى بشعبية كبيرة وسرعة انتشار، ومشاهدة كيف يراها الناس، وملاحقة المسيئين منهم.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:09 AM

"تويتر" تطرح أداة "إعادة تغريدة" جديدة على هواتف "آيفون"

تتضمن تقنيات وميزات حصرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
525

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، طرحت أداة "إعادة تغريدة" (Retweet) جديدة كليًّا على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تويتر" الجديد على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، يتضمن تقنيات وميزات جديدة حصرية.

ويمكن من خلال تحديث "تويتر" الجديد أن يكون سهلًا على المستخدم تتبع ما يقوله الأشخاص على تغريداته.

حيث يتيح التحديث إمكانية رؤية جميع التغريدات التي نفذت عملية "إعادة تغريد" لتغريدته وأرفقتها بتعليقات؛ بدلًا من إظهار عدد مَن قاموا بـretweet تغريداتك فقط.

ويمكن تشغيل تلك الميزة عن طريق النقر على أيقونة "إعادة التغريدة"، ليظهر لك عدد التغريدات التي أعادت تغريد تغريدتك مرفقة بتعليقات؛ فيمكنك الضغط عليها وتصفحها بصورة كاملة، والرد بسهولة على كل تغريدة بعينها.

وطرحت "تويتر" تلك الميزة من أجل زيادة تفاعل المستخدم مع تغريداته التي تحظى بشعبية كبيرة وسرعة انتشار، ومشاهدة كيف يراها الناس، وملاحقة المسيئين منهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,192
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,406
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,283

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة