الأربعاء.. الملك يفتتح أعمال "الشورى" ويلقي خطاباً عن السياستين الداخلية والخارجية
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول الجاري، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
ويلقي -حفظه الله- الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى، الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويوجه خلاله رسائل لأعضاء المجلس.
يشار إلى أن المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى نصّت على: "يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية".
الأربعاء.. الملك يفتتح أعمال "الشورى" ويلقي خطاباً عن السياستين الداخلية والخارجية
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-12-11
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول الجاري، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
ويلقي -حفظه الله- الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى، الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويوجه خلاله رسائل لأعضاء المجلس.
يشار إلى أن المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى نصّت على: "يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية".
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:46 AM
الأربعاء.. الملك يفتتح أعمال "الشورى" ويلقي خطاباً عن السياستين الداخلية والخارجية
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول الجاري، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
ويلقي -حفظه الله- الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى، الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويوجه خلاله رسائل لأعضاء المجلس.
يشار إلى أن المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى نصّت على: "يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية".