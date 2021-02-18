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"حقوق الإنسان" و"الوليد للإنسانية" تطلقان برامج وورشًا تدريبية

تستهدف تمكين المرأة والشباب في المملكة ومعالجة التحديات

تطلق هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية الأحد القادم، سلسلة البرامج والورش التدريبية المشتركة، في إطار مذكرة التعاون الموقّعة بين الجانبين التي تستهدف تمكين المرأة والشباب في المملكة ومعالجة التحديات التي يواجهونها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه البرامج التي تَضَمّنتها مذكرة التعاون، من صميم اختصاصات الهيئة، التي نص تنظيمها على التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ بما يحقق أهدافها وتنمية علاقاتها، ويأتي في إطار تضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة؛ كون التعاون معها يُعَد ركيزة مهمة للعمل في مجال حقوق الإنسان ويعزز تنمية الوعي بها ونشرها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة.

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"حقوق الإنسان" و"الوليد للإنسانية" تطلقان برامج وورشًا تدريبية
سبق

تطلق هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية الأحد القادم، سلسلة البرامج والورش التدريبية المشتركة، في إطار مذكرة التعاون الموقّعة بين الجانبين التي تستهدف تمكين المرأة والشباب في المملكة ومعالجة التحديات التي يواجهونها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه البرامج التي تَضَمّنتها مذكرة التعاون، من صميم اختصاصات الهيئة، التي نص تنظيمها على التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ بما يحقق أهدافها وتنمية علاقاتها، ويأتي في إطار تضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة؛ كون التعاون معها يُعَد ركيزة مهمة للعمل في مجال حقوق الإنسان ويعزز تنمية الوعي بها ونشرها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
01:55 PM

"حقوق الإنسان" و"الوليد للإنسانية" تطلقان برامج وورشًا تدريبية

تستهدف تمكين المرأة والشباب في المملكة ومعالجة التحديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطلق هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية الأحد القادم، سلسلة البرامج والورش التدريبية المشتركة، في إطار مذكرة التعاون الموقّعة بين الجانبين التي تستهدف تمكين المرأة والشباب في المملكة ومعالجة التحديات التي يواجهونها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه البرامج التي تَضَمّنتها مذكرة التعاون، من صميم اختصاصات الهيئة، التي نص تنظيمها على التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ بما يحقق أهدافها وتنمية علاقاتها، ويأتي في إطار تضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة؛ كون التعاون معها يُعَد ركيزة مهمة للعمل في مجال حقوق الإنسان ويعزز تنمية الوعي بها ونشرها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة.

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