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حضر بملابس السجن.. تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989

العقوبة في حال الإدانة تصل إلى الإعدام

أرجأت محكمة سودانية اليوم (الثلاثاء) إلى 22 سبتمبر (أيلول)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشيرو27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989،لاستكمال الإجراءات.

وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة؛ لتتسع للحاضرين، وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم "البشير" في ملابس السجن البيضاء، وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل "البشير" إلى السلطة في 1989، وحصل "البشير" في انقلابه العسكري في 1989 على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

الرئيسية/ أخبار العالم

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حضر بملابس السجن.. تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989
سبق

أرجأت محكمة سودانية اليوم (الثلاثاء) إلى 22 سبتمبر (أيلول)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشيرو27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989،لاستكمال الإجراءات.

وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة؛ لتتسع للحاضرين، وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم "البشير" في ملابس السجن البيضاء، وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل "البشير" إلى السلطة في 1989، وحصل "البشير" في انقلابه العسكري في 1989 على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:10 PM

حضر بملابس السجن.. تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989

العقوبة في حال الإدانة تصل إلى الإعدام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرجأت محكمة سودانية اليوم (الثلاثاء) إلى 22 سبتمبر (أيلول)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشيرو27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989،لاستكمال الإجراءات.

وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة؛ لتتسع للحاضرين، وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم "البشير" في ملابس السجن البيضاء، وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل "البشير" إلى السلطة في 1989، وحصل "البشير" في انقلابه العسكري في 1989 على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

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