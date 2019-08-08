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وصول 24 حاج مريض من المدينة لإتمام حجهم على الأسرة البيضاء

قيادات الصحة استقبلتهم بباقات الورد مرددين "لبيك اللهم لبيك"

أكد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بتويتر قيام المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة حمد بن فيحان العتيبي بتغطية خاصة خلال دخول أسطول وزارة الصحة التي تنقل 24 حاجًا من الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات عرفة محفوفين بالرعاية الطبية لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب ما ذكره الموقع فقد كان في استقبال الحجاج المنومين والكادر الطبي المرافق له في مستشفى عرفة قيادات الصحة حامدين الله على سلامتهم مقدمين للمرضى باقات الورد مرددين "لبيك اللهم لبيك" آخذين على عاتقهم خدمة حجاج بيت الله وهم على الأسرة البيضاء بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير أنه وبحمد الله استقبلنا 23 حاجًا في أسطول طبي بري قادمين من المدينة المنورة إلى مشعر عرفات فيما تم استقبال حالة واحدة عبر النقل الجوي وسوف يقضون مناسك حجهم على الأسرّة البيضاء وجميع الكوادر الطبية بمستشفى عرفة العام يقدم لهم كل الخدمات الطبية والصحية بكل اهتمام ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة وإدارة ومنسوبي المستشفى.

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وصول 24 حاج مريض من المدينة لإتمام حجهم على الأسرة البيضاء
سبق

أكد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بتويتر قيام المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة حمد بن فيحان العتيبي بتغطية خاصة خلال دخول أسطول وزارة الصحة التي تنقل 24 حاجًا من الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات عرفة محفوفين بالرعاية الطبية لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب ما ذكره الموقع فقد كان في استقبال الحجاج المنومين والكادر الطبي المرافق له في مستشفى عرفة قيادات الصحة حامدين الله على سلامتهم مقدمين للمرضى باقات الورد مرددين "لبيك اللهم لبيك" آخذين على عاتقهم خدمة حجاج بيت الله وهم على الأسرة البيضاء بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير أنه وبحمد الله استقبلنا 23 حاجًا في أسطول طبي بري قادمين من المدينة المنورة إلى مشعر عرفات فيما تم استقبال حالة واحدة عبر النقل الجوي وسوف يقضون مناسك حجهم على الأسرّة البيضاء وجميع الكوادر الطبية بمستشفى عرفة العام يقدم لهم كل الخدمات الطبية والصحية بكل اهتمام ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة وإدارة ومنسوبي المستشفى.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
09:56 PM

وصول 24 حاج مريض من المدينة لإتمام حجهم على الأسرة البيضاء

قيادات الصحة استقبلتهم بباقات الورد مرددين "لبيك اللهم لبيك"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أكد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بتويتر قيام المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة حمد بن فيحان العتيبي بتغطية خاصة خلال دخول أسطول وزارة الصحة التي تنقل 24 حاجًا من الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات عرفة محفوفين بالرعاية الطبية لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب ما ذكره الموقع فقد كان في استقبال الحجاج المنومين والكادر الطبي المرافق له في مستشفى عرفة قيادات الصحة حامدين الله على سلامتهم مقدمين للمرضى باقات الورد مرددين "لبيك اللهم لبيك" آخذين على عاتقهم خدمة حجاج بيت الله وهم على الأسرة البيضاء بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير أنه وبحمد الله استقبلنا 23 حاجًا في أسطول طبي بري قادمين من المدينة المنورة إلى مشعر عرفات فيما تم استقبال حالة واحدة عبر النقل الجوي وسوف يقضون مناسك حجهم على الأسرّة البيضاء وجميع الكوادر الطبية بمستشفى عرفة العام يقدم لهم كل الخدمات الطبية والصحية بكل اهتمام ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة وإدارة ومنسوبي المستشفى.

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