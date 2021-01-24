ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وأوضحت الوزارة إلى أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث التماس كهربائي في ضفيرة كيبل البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.

تماس قد يتطور لـ"حريق".."التجارة" تستدعي 111 مركبة "لينكون" حديثة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-24 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 111 مركبة لينكون "Aviator" 2020 – 2021. وأوضحت الوزارة إلى أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث التماس كهربائي في ضفيرة كيبل البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443 02:16 PM

تماس قد يتطور لـ"حريق".."التجارة" تستدعي 111 مركبة "لينكون" حديثة الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 111 مركبة لينكون "Aviator" 2020 – 2021.

وأوضحت الوزارة إلى أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية حدوث التماس كهربائي في ضفيرة كيبل البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.