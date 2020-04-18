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"عمر السومة" يشارك في حملة تبرع بالدم بمقر النادي الأهلي

من أجل دعم المخزون وبمشاركة نائب رئيس النادي

شارك محترف فريق الأهلي النجم السوري عمر السومة، في حملة التبرع بالدم "تبرع_بلا_تجمع" التي انطلقت في مقر النادي منذ يوم الخميس الماضي، حيث شهد مقر النادي الأهلي وجود عدد من المتبرعين.

كما شارك نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ياسر المحروس، في حملة التبرع بالدم من أجل دعم المخزون، بمقر النادي الأهلي مساء اليوم.

وبث الحساب الرسمي للنادي مقطعي فيديو، تظهر مشاركة كل من هداف الفريق عمر السومة ونائب رئيس مجلس الإدارة أثناء قيامهم بالتبرع في الدم.

وقال "السومة" بعد مشاركته بالحملة: إن "التبرع بالدم واجب علينا وعلى كل شخص، ويجب أن نقف ونساعد بعضنا البعض في هذه الأزمة، ولن تكون هذه المرة الأخيرة".

يشار أن حملة "تبرع بلا تجمع" انطلقت في مقر النادي الأهلي منذ يوم الخميس 16 أبريل، إلى الخميس 23 أبريل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.

وطالب النادي، الجميع بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، من خلال حجز موعد عبر تطبيق "وتين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عمر السومة" يشارك في حملة تبرع بالدم بمقر النادي الأهلي
سبق

شارك محترف فريق الأهلي النجم السوري عمر السومة، في حملة التبرع بالدم "تبرع_بلا_تجمع" التي انطلقت في مقر النادي منذ يوم الخميس الماضي، حيث شهد مقر النادي الأهلي وجود عدد من المتبرعين.

كما شارك نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ياسر المحروس، في حملة التبرع بالدم من أجل دعم المخزون، بمقر النادي الأهلي مساء اليوم.

وبث الحساب الرسمي للنادي مقطعي فيديو، تظهر مشاركة كل من هداف الفريق عمر السومة ونائب رئيس مجلس الإدارة أثناء قيامهم بالتبرع في الدم.

وقال "السومة" بعد مشاركته بالحملة: إن "التبرع بالدم واجب علينا وعلى كل شخص، ويجب أن نقف ونساعد بعضنا البعض في هذه الأزمة، ولن تكون هذه المرة الأخيرة".

يشار أن حملة "تبرع بلا تجمع" انطلقت في مقر النادي الأهلي منذ يوم الخميس 16 أبريل، إلى الخميس 23 أبريل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.

وطالب النادي، الجميع بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، من خلال حجز موعد عبر تطبيق "وتين".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:12 PM

"عمر السومة" يشارك في حملة تبرع بالدم بمقر النادي الأهلي

من أجل دعم المخزون وبمشاركة نائب رئيس النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك محترف فريق الأهلي النجم السوري عمر السومة، في حملة التبرع بالدم "تبرع_بلا_تجمع" التي انطلقت في مقر النادي منذ يوم الخميس الماضي، حيث شهد مقر النادي الأهلي وجود عدد من المتبرعين.

كما شارك نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ياسر المحروس، في حملة التبرع بالدم من أجل دعم المخزون، بمقر النادي الأهلي مساء اليوم.

وبث الحساب الرسمي للنادي مقطعي فيديو، تظهر مشاركة كل من هداف الفريق عمر السومة ونائب رئيس مجلس الإدارة أثناء قيامهم بالتبرع في الدم.

وقال "السومة" بعد مشاركته بالحملة: إن "التبرع بالدم واجب علينا وعلى كل شخص، ويجب أن نقف ونساعد بعضنا البعض في هذه الأزمة، ولن تكون هذه المرة الأخيرة".

يشار أن حملة "تبرع بلا تجمع" انطلقت في مقر النادي الأهلي منذ يوم الخميس 16 أبريل، إلى الخميس 23 أبريل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.

وطالب النادي، الجميع بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، من خلال حجز موعد عبر تطبيق "وتين".

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