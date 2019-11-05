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"محافظ الجموم" يفتتح معرض الدفاع المدني لمخاطر السيول والأمطار

افتتح محافظ الجموم عمران الزهراني، اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي للدفاع المدني، الذي يُعنى بالأمطار والسيول، وما يترتب عليها من مخاطر تُلامس سلامة الأرواح والممتلكات.
ويأتي المعرض الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالجموم ومشاركة الجهات ذات العلاقة المُقام بمركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، ضِمن الحملات والبرامج التوعوية الذي ينفذها الدفاع المدني في عدة أوجه؛ عملًا بمبدأ الوقاية لسلامة الأرواح والممتلكات.
وأقيم -إلى جانب المعرض- محاضرة توعوية لمدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية المنطقة العميد طلال بديوي، تَحدّث فيها عن أهم المخاطر التي تُصاحب الحالات الجوية ومكامن الخطورة وطرق الوقاية.
حضر المحاضرة -بالإضافة إلى المعرض- طلابُ الكلية التقنية بالجموم، والكلية الجامعية، وعدد من طلاب تعليم الجموم، إلى جانب الجهات الحكومية المشاركة؛ علمًا بأن المعرض يستمر ثلاثة أيام.

محافظ الجموم معرض التوعوي الدفاع المدني

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"محافظ الجموم" يفتتح معرض الدفاع المدني لمخاطر السيول والأمطار
سبق

افتتح محافظ الجموم عمران الزهراني، اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي للدفاع المدني، الذي يُعنى بالأمطار والسيول، وما يترتب عليها من مخاطر تُلامس سلامة الأرواح والممتلكات.
ويأتي المعرض الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالجموم ومشاركة الجهات ذات العلاقة المُقام بمركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، ضِمن الحملات والبرامج التوعوية الذي ينفذها الدفاع المدني في عدة أوجه؛ عملًا بمبدأ الوقاية لسلامة الأرواح والممتلكات.
وأقيم -إلى جانب المعرض- محاضرة توعوية لمدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية المنطقة العميد طلال بديوي، تَحدّث فيها عن أهم المخاطر التي تُصاحب الحالات الجوية ومكامن الخطورة وطرق الوقاية.
حضر المحاضرة -بالإضافة إلى المعرض- طلابُ الكلية التقنية بالجموم، والكلية الجامعية، وعدد من طلاب تعليم الجموم، إلى جانب الجهات الحكومية المشاركة؛ علمًا بأن المعرض يستمر ثلاثة أيام.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:18 AM

"محافظ الجموم" يفتتح معرض الدفاع المدني لمخاطر السيول والأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتح محافظ الجموم عمران الزهراني، اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي للدفاع المدني، الذي يُعنى بالأمطار والسيول، وما يترتب عليها من مخاطر تُلامس سلامة الأرواح والممتلكات.
ويأتي المعرض الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالجموم ومشاركة الجهات ذات العلاقة المُقام بمركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، ضِمن الحملات والبرامج التوعوية الذي ينفذها الدفاع المدني في عدة أوجه؛ عملًا بمبدأ الوقاية لسلامة الأرواح والممتلكات.
وأقيم -إلى جانب المعرض- محاضرة توعوية لمدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية المنطقة العميد طلال بديوي، تَحدّث فيها عن أهم المخاطر التي تُصاحب الحالات الجوية ومكامن الخطورة وطرق الوقاية.
حضر المحاضرة -بالإضافة إلى المعرض- طلابُ الكلية التقنية بالجموم، والكلية الجامعية، وعدد من طلاب تعليم الجموم، إلى جانب الجهات الحكومية المشاركة؛ علمًا بأن المعرض يستمر ثلاثة أيام.

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