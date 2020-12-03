"أمانة عسير" تضبط مسكناً مخالفاً لإعداد الطعام بـ"صناعية أبها"

استغلته مجموعة من العمالة دون الاكتراث بالاشتراطات الصحية والنظامية

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة مجموعةً من العمالة في صناعية أبها استغلوا سكنهم موقعاً لإعداد الطعام وتوزيعه دون أدنى اعتبار للاشتراطات النظامية والبلدية.

وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية لاحظت ورصدت مجموعةً من العمالة في الصناعية يقومون بنقل الطعام من سكنهم المجاور للمحل إلى البوفيه، حيث يتم إعداد الطعام وتجهيزه داخل السكن وتقديمه في البوفيه، موضحاً أن الفرق داهمت السكن ورصدت عمالةً يقومون بتجهيز الطعام داخل سكنهم وتقديمه بالمحل.

وكانت المخالفات المرصودة وفق "الحميدي" عبارة عن كمية من العجين الخاص بإعداء الطعمية بما يُقارب ٢٧ كجم يظهر عليها علامات التلف وسوء الحفظ، و١٥ كجم من الخضار والإيدامات المُعدّة من اليوم السابق، إلى جانب ٥ كجم من الدجاج الفاسد الذي يظهر عليه التلف وسوء الرائحة، وعدد من الأواني والسكاكين غير الصالحة للاستخدام والتي يظهر عليها سوء النظافة، إضافة إلى كميةٍ من الكبدة مجهولة المصدر وغير صالحةٍ للاستخدام لتلفها وسوء حفظها وتخزينها، وتم إتلاف جميع المضبوطات الغذائية وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم وتحرير محضر الزيارة والرفع به لاستكمال بقية الإجراءات.

وشدد "الحميدي" على أهمية تعاون الجميع مع الأمانة في حالة وجود وملاحظة المخُالفات بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة الرسمية التي خُصصت لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق خدمة ٩٤٠، موجهاً شكره لمدير التراخيص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي ولكل مراقبي الأمانة على جهودهم الميدانية التي حققت الكثير من الإنجازات.

جدير بالذكر أن الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير وبتوجيهِ ومتابعةِ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تبذل جهوداً كبيرةً في مراقبة المنشآت في صناعية أبها، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية النظامية.