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وزير التعليم يسأل مسؤولي وزارته: ماذا حدث بشأن العلاوة؟

في خطاب وجهه إلى نائبه وعدد من وكلاء ومستشاري الوزارة

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صباح اليوم، خطاباً لنائبه والمشرف على الإدارة القانونية، ولوكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، وللمشرف على إدارة الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي، يطلب فيه ذكر الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف راتب وعلاوة شهر يناير الحالي.

ووجّه الوزير بتزويده بأسباب عدم إحاطته بالموضوع قبل وقت كافٍ من قِبَل الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، وطلب رفع تقرير متكامل بشكل عاجل عن الموضوع يتضمن الأسباب.

وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم أمس.

وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.

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وزير التعليم يسأل مسؤولي وزارته: ماذا حدث بشأن العلاوة؟
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صباح اليوم، خطاباً لنائبه والمشرف على الإدارة القانونية، ولوكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، وللمشرف على إدارة الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي، يطلب فيه ذكر الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف راتب وعلاوة شهر يناير الحالي.

ووجّه الوزير بتزويده بأسباب عدم إحاطته بالموضوع قبل وقت كافٍ من قِبَل الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، وطلب رفع تقرير متكامل بشكل عاجل عن الموضوع يتضمن الأسباب.

وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم أمس.

وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:07 PM

وزير التعليم يسأل مسؤولي وزارته: ماذا حدث بشأن العلاوة؟

في خطاب وجهه إلى نائبه وعدد من وكلاء ومستشاري الوزارة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
1,787

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صباح اليوم، خطاباً لنائبه والمشرف على الإدارة القانونية، ولوكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، وللمشرف على إدارة الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي، يطلب فيه ذكر الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف راتب وعلاوة شهر يناير الحالي.

ووجّه الوزير بتزويده بأسباب عدم إحاطته بالموضوع قبل وقت كافٍ من قِبَل الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، وطلب رفع تقرير متكامل بشكل عاجل عن الموضوع يتضمن الأسباب.

وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم أمس.

وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.

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