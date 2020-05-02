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القصيم.. إيقاف وإحالة مروج شائعات وادعاءات تغيير فترات منع التجول للنيابة

متحدث الشرطة: مواطن في العقد الخامس من العمر وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطن، في العقد الخامس من العمر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. إيقاف وإحالة مروج شائعات وادعاءات تغيير فترات منع التجول للنيابة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطن، في العقد الخامس من العمر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:10 PM

القصيم.. إيقاف وإحالة مروج شائعات وادعاءات تغيير فترات منع التجول للنيابة

متحدث الشرطة: مواطن في العقد الخامس من العمر وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطن، في العقد الخامس من العمر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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