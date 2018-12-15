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"الأرصاد": حالة تقلبات ماطرة تؤثر على أجواء المملكة لـ48 ساعة

في يومي الأحد والاثنين وتصحبها رياح نشطة وغبار وتساقط لزخات البرد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الاثنين الموافقين 15 و16/ 12/ 2019، تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر، مثيرةً الأتربة والغبار مع تساقط لزخات البرد.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": حالة تقلبات ماطرة تؤثر على أجواء المملكة لـ48 ساعة
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الاثنين الموافقين 15 و16/ 12/ 2019، تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر، مثيرةً الأتربة والغبار مع تساقط لزخات البرد.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:04 PM

"الأرصاد": حالة تقلبات ماطرة تؤثر على أجواء المملكة لـ48 ساعة

في يومي الأحد والاثنين وتصحبها رياح نشطة وغبار وتساقط لزخات البرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,091

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الاثنين الموافقين 15 و16/ 12/ 2019، تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر، مثيرةً الأتربة والغبار مع تساقط لزخات البرد.

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