النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئيس علماء ومفتي مقدونيا": قرار المملكة حول الحج يوافق الشريعة الإسلامية

ثمّن جهود قيادة السعودية في حماية الحجاج ومنع انتشار فيروس كورونا

أكد رئيس العلماء ومفتي الديار بالرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن قصْر الحج لهذا العام 1442هـ على عدد محدود من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة؛ يأتي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس، باعتبار حفظ النفس من الضروريات الخمس.

جاء ذلك في برقية تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشار فيها "فتاحو" إلى أن إقامة شعيرة الحج مع استمرار الجائحة؛ يعرّض البلد الحرام لانتشار فيروس "كوفيد19" أكثر، وانتشار المرض يجعل البيت الحرام الذي مَن دخله كان آمنًا، بيتًا مَن دخله كان خائفًا.

وثمّن الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وحكامها الذين بذلوا كل ما في وسعهم في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة والعقول السديدة، وتوصيات الأنظمة الصحية العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئيس علماء ومفتي مقدونيا": قرار المملكة حول الحج يوافق الشريعة الإسلامية
سبق

أكد رئيس العلماء ومفتي الديار بالرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن قصْر الحج لهذا العام 1442هـ على عدد محدود من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة؛ يأتي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس، باعتبار حفظ النفس من الضروريات الخمس.

جاء ذلك في برقية تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشار فيها "فتاحو" إلى أن إقامة شعيرة الحج مع استمرار الجائحة؛ يعرّض البلد الحرام لانتشار فيروس "كوفيد19" أكثر، وانتشار المرض يجعل البيت الحرام الذي مَن دخله كان آمنًا، بيتًا مَن دخله كان خائفًا.

وثمّن الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وحكامها الذين بذلوا كل ما في وسعهم في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة والعقول السديدة، وتوصيات الأنظمة الصحية العالمية.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
09:50 AM

"رئيس علماء ومفتي مقدونيا": قرار المملكة حول الحج يوافق الشريعة الإسلامية

ثمّن جهود قيادة السعودية في حماية الحجاج ومنع انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
429

أكد رئيس العلماء ومفتي الديار بالرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن قصْر الحج لهذا العام 1442هـ على عدد محدود من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة؛ يأتي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس، باعتبار حفظ النفس من الضروريات الخمس.

جاء ذلك في برقية تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشار فيها "فتاحو" إلى أن إقامة شعيرة الحج مع استمرار الجائحة؛ يعرّض البلد الحرام لانتشار فيروس "كوفيد19" أكثر، وانتشار المرض يجعل البيت الحرام الذي مَن دخله كان آمنًا، بيتًا مَن دخله كان خائفًا.

وثمّن الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وحكامها الذين بذلوا كل ما في وسعهم في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة والعقول السديدة، وتوصيات الأنظمة الصحية العالمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,866

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة