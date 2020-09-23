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سلطان بن أحمد: المؤسس استطاع بحكمة إقامة قواعد هذا البناء الشامخ

سفير المملكة لدى البحرين الشقيقة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم الوطن

رفع سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى "90" لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير "سلطان": ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هي مناسبة غالية علينا جميعا، نتذكر فيها مراحل بناء وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يؤسس قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومحاربة الجهل والفقر ونشر العلم والأمن والاستقرار وتطوير وازدهار البلاد، وقد سار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: اليوم تعيش المملكة العربية السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نهضة تنموية حضارية اقتصادية في شتى المجالات، وحققت للمواطن السعودي العيش الكريم، وجعلت للمملكة مكانة ودور مؤثر في محيطها الإقليمي والدولي مرتكزة على الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمنجزات التي تحققت وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة لتقف على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على كل المستويات لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤية المملكة 2030م.

وأردف: أود بهذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على الود الخالص والمحبة الصادقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين وترتكز على ثوابت صلبة تنطلق من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما بفضل الرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأن العلاقة بين البلدين يحتذى بها، فهي على أعلى ما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين بلدين.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلطان بن أحمد: المؤسس استطاع بحكمة إقامة قواعد هذا البناء الشامخ
سبق

رفع سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى "90" لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير "سلطان": ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هي مناسبة غالية علينا جميعا، نتذكر فيها مراحل بناء وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يؤسس قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومحاربة الجهل والفقر ونشر العلم والأمن والاستقرار وتطوير وازدهار البلاد، وقد سار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: اليوم تعيش المملكة العربية السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نهضة تنموية حضارية اقتصادية في شتى المجالات، وحققت للمواطن السعودي العيش الكريم، وجعلت للمملكة مكانة ودور مؤثر في محيطها الإقليمي والدولي مرتكزة على الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمنجزات التي تحققت وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة لتقف على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على كل المستويات لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤية المملكة 2030م.

وأردف: أود بهذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على الود الخالص والمحبة الصادقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين وترتكز على ثوابت صلبة تنطلق من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما بفضل الرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأن العلاقة بين البلدين يحتذى بها، فهي على أعلى ما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين بلدين.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:29 PM

سلطان بن أحمد: المؤسس استطاع بحكمة إقامة قواعد هذا البناء الشامخ

سفير المملكة لدى البحرين الشقيقة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم الوطن

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عبدالله السالم - الدمام
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رفع سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى "90" لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير "سلطان": ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هي مناسبة غالية علينا جميعا، نتذكر فيها مراحل بناء وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يؤسس قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومحاربة الجهل والفقر ونشر العلم والأمن والاستقرار وتطوير وازدهار البلاد، وقد سار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: اليوم تعيش المملكة العربية السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نهضة تنموية حضارية اقتصادية في شتى المجالات، وحققت للمواطن السعودي العيش الكريم، وجعلت للمملكة مكانة ودور مؤثر في محيطها الإقليمي والدولي مرتكزة على الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمنجزات التي تحققت وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة لتقف على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على كل المستويات لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤية المملكة 2030م.

وأردف: أود بهذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على الود الخالص والمحبة الصادقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين وترتكز على ثوابت صلبة تنطلق من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما بفضل الرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وأن العلاقة بين البلدين يحتذى بها، فهي على أعلى ما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين بلدين.

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