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في بطولة كأس الأبطال.. صقور المستقبـل صدارة ونهائي

تأهل فريقا صقور المستقبل "الأبيض" و"الأخضر" للمباراة النهائية للنسخة السعودية من كأس الابطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، بعد أن تصدّر كل منهما مجموعته برصيد 4 نقاط في ختام مباريات دور المجموعات.

وتمكّن فريق صقور المستقبل "الأبيض" من التأهل للمباراة النهائية بعد تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكل منهما، إذ تمكن حسين معيني لاعب صقور المستقبل "الأبيض" من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، قبل أن يبدأ الصقور في الدفاع عن مرماهم حتى الدقيقة 80، بعدها سجّل نايف مسعود هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وشهد اللقاء الثاني الذي جمع صقور المستقبل "الأخضر" بنظيره فريق الاتفاق 6 أهداف بعد أن انتهى بالتعادل 3-3، سجّل لصقور المستقبل كل من: لؤي الجهني، عمر داخل "هدفين"، فيما تناوب لاعبو الاتفاق على تسجيل الأهداف الثلاثة عن طريق راكان الكعبي، ومحمد محرزي، وأحمد الغامدي.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل، وستجمع بين صقور المستقبل "الأخضر أمام الفريق "الأبيض" على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في بطولة كأس الأبطال.. صقور المستقبـل صدارة ونهائي
سبق

تأهل فريقا صقور المستقبل "الأبيض" و"الأخضر" للمباراة النهائية للنسخة السعودية من كأس الابطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، بعد أن تصدّر كل منهما مجموعته برصيد 4 نقاط في ختام مباريات دور المجموعات.

وتمكّن فريق صقور المستقبل "الأبيض" من التأهل للمباراة النهائية بعد تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكل منهما، إذ تمكن حسين معيني لاعب صقور المستقبل "الأبيض" من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، قبل أن يبدأ الصقور في الدفاع عن مرماهم حتى الدقيقة 80، بعدها سجّل نايف مسعود هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وشهد اللقاء الثاني الذي جمع صقور المستقبل "الأخضر" بنظيره فريق الاتفاق 6 أهداف بعد أن انتهى بالتعادل 3-3، سجّل لصقور المستقبل كل من: لؤي الجهني، عمر داخل "هدفين"، فيما تناوب لاعبو الاتفاق على تسجيل الأهداف الثلاثة عن طريق راكان الكعبي، ومحمد محرزي، وأحمد الغامدي.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل، وستجمع بين صقور المستقبل "الأخضر أمام الفريق "الأبيض" على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
05:56 PM

في بطولة كأس الأبطال.. صقور المستقبـل صدارة ونهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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تأهل فريقا صقور المستقبل "الأبيض" و"الأخضر" للمباراة النهائية للنسخة السعودية من كأس الابطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، بعد أن تصدّر كل منهما مجموعته برصيد 4 نقاط في ختام مباريات دور المجموعات.

وتمكّن فريق صقور المستقبل "الأبيض" من التأهل للمباراة النهائية بعد تعادله الإيجابي مع القادسية بهدف لكل منهما، إذ تمكن حسين معيني لاعب صقور المستقبل "الأبيض" من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، قبل أن يبدأ الصقور في الدفاع عن مرماهم حتى الدقيقة 80، بعدها سجّل نايف مسعود هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وشهد اللقاء الثاني الذي جمع صقور المستقبل "الأخضر" بنظيره فريق الاتفاق 6 أهداف بعد أن انتهى بالتعادل 3-3، سجّل لصقور المستقبل كل من: لؤي الجهني، عمر داخل "هدفين"، فيما تناوب لاعبو الاتفاق على تسجيل الأهداف الثلاثة عن طريق راكان الكعبي، ومحمد محرزي، وأحمد الغامدي.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل، وستجمع بين صقور المستقبل "الأخضر أمام الفريق "الأبيض" على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

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