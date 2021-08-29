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في أول يوم دراسي.. مرور الأفلاج يستقبل الطلاب بالورود

أعدت خطة مرورية شملت الانتشار الميداني وتنظيم حركة السير

استقبلت شعبة مرور الأفلاج صباح اليوم الأحد، الطلاب بطرقات المحافظة، بالورود، احتفاءً بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عند بعد.

ونظمت شعبة مرور الأفلاج بقيادة العقيد فهد سالم البتال، خطة مرورية شملت الانتشار الميداني من الصباح الباكر من قِبَل دوريات المرور وتنظيم حركة السير وتوزيع الورود على الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم في عدد من التقاطعات، وبالميدان، وأمام مدارسهم؛ لرسم الفرحة والبهجة في نفوسهم بمناسبة العودة للمدارس بعد غياب أكثر من ٥٠٠ يوم عن مقاعد الدراسة، واستمرار رحلة التعليم عن بُعد؛ متمنين لهم التوفيق في عامهم الدراسي الجديد.

وقد عبّر عدد من ولاة أمور الطلاب، عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الاجتماعية من رجال المرور الذين شاركوا الطلاب انطلاقة عام جديد حافل بالعزيمة والإصرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أول يوم دراسي.. مرور الأفلاج يستقبل الطلاب بالورود
سبق

استقبلت شعبة مرور الأفلاج صباح اليوم الأحد، الطلاب بطرقات المحافظة، بالورود، احتفاءً بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عند بعد.

ونظمت شعبة مرور الأفلاج بقيادة العقيد فهد سالم البتال، خطة مرورية شملت الانتشار الميداني من الصباح الباكر من قِبَل دوريات المرور وتنظيم حركة السير وتوزيع الورود على الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم في عدد من التقاطعات، وبالميدان، وأمام مدارسهم؛ لرسم الفرحة والبهجة في نفوسهم بمناسبة العودة للمدارس بعد غياب أكثر من ٥٠٠ يوم عن مقاعد الدراسة، واستمرار رحلة التعليم عن بُعد؛ متمنين لهم التوفيق في عامهم الدراسي الجديد.

وقد عبّر عدد من ولاة أمور الطلاب، عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الاجتماعية من رجال المرور الذين شاركوا الطلاب انطلاقة عام جديد حافل بالعزيمة والإصرار.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:27 AM

في أول يوم دراسي.. مرور الأفلاج يستقبل الطلاب بالورود

أعدت خطة مرورية شملت الانتشار الميداني وتنظيم حركة السير

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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3,099

استقبلت شعبة مرور الأفلاج صباح اليوم الأحد، الطلاب بطرقات المحافظة، بالورود، احتفاءً بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عند بعد.

ونظمت شعبة مرور الأفلاج بقيادة العقيد فهد سالم البتال، خطة مرورية شملت الانتشار الميداني من الصباح الباكر من قِبَل دوريات المرور وتنظيم حركة السير وتوزيع الورود على الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم في عدد من التقاطعات، وبالميدان، وأمام مدارسهم؛ لرسم الفرحة والبهجة في نفوسهم بمناسبة العودة للمدارس بعد غياب أكثر من ٥٠٠ يوم عن مقاعد الدراسة، واستمرار رحلة التعليم عن بُعد؛ متمنين لهم التوفيق في عامهم الدراسي الجديد.

وقد عبّر عدد من ولاة أمور الطلاب، عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الاجتماعية من رجال المرور الذين شاركوا الطلاب انطلاقة عام جديد حافل بالعزيمة والإصرار.

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