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شاهد.. مقاول كهرباء يوقف شبكة مياه ظلم والأزمة مستمرة والأهالي يناشدون

وسط مطالبات بالتدخل ومعالجة المشكلة و"سبق" تقف على الموضوع

ناشد سكان مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة أزمة المياه التي بدأت تعانيها المنطقة بعد تعرض الماسورة الرئيسية للمياه للكسر خلال أعمال حفريات قام بها أحد مقاولي شركة الكهرباء.

وبين السكان أن شبكة المياة توقفت عن العمل منذ نحو 5 أيام، وبدأت معاناة الأهالي من شح المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة الأزمة.

"سبق" تواصلت مع المشرف على مشروع مياه ظلم التابع لشركة الوجنا للصيانة والتشغيل عبدالله مثقال العتيبي، والذي أوضح أن سبب توقف عمل مشروع المياه يعود إلى تعرض الماسورة الرئيسية للكسر خلال حفريات قام بها مقاول تابع للشركة السعودية للكهرباء، مبينًا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية للعمل على إلزام المقاول بإصلاح الماسورة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. مقاول كهرباء يوقف شبكة مياه ظلم والأزمة مستمرة والأهالي يناشدون
سبق

ناشد سكان مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة أزمة المياه التي بدأت تعانيها المنطقة بعد تعرض الماسورة الرئيسية للمياه للكسر خلال أعمال حفريات قام بها أحد مقاولي شركة الكهرباء.

وبين السكان أن شبكة المياة توقفت عن العمل منذ نحو 5 أيام، وبدأت معاناة الأهالي من شح المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة الأزمة.

"سبق" تواصلت مع المشرف على مشروع مياه ظلم التابع لشركة الوجنا للصيانة والتشغيل عبدالله مثقال العتيبي، والذي أوضح أن سبب توقف عمل مشروع المياه يعود إلى تعرض الماسورة الرئيسية للكسر خلال حفريات قام بها مقاول تابع للشركة السعودية للكهرباء، مبينًا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية للعمل على إلزام المقاول بإصلاح الماسورة.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:10 PM

شاهد.. مقاول كهرباء يوقف شبكة مياه ظلم والأزمة مستمرة والأهالي يناشدون

وسط مطالبات بالتدخل ومعالجة المشكلة و"سبق" تقف على الموضوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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1,186

ناشد سكان مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة أزمة المياه التي بدأت تعانيها المنطقة بعد تعرض الماسورة الرئيسية للمياه للكسر خلال أعمال حفريات قام بها أحد مقاولي شركة الكهرباء.

وبين السكان أن شبكة المياة توقفت عن العمل منذ نحو 5 أيام، وبدأت معاناة الأهالي من شح المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة الأزمة.

"سبق" تواصلت مع المشرف على مشروع مياه ظلم التابع لشركة الوجنا للصيانة والتشغيل عبدالله مثقال العتيبي، والذي أوضح أن سبب توقف عمل مشروع المياه يعود إلى تعرض الماسورة الرئيسية للكسر خلال حفريات قام بها مقاول تابع للشركة السعودية للكهرباء، مبينًا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية للعمل على إلزام المقاول بإصلاح الماسورة.

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