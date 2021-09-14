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دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف

حكم نفذته "الداخلية" عقب تأييد محكمة الاستئناف وصدور أمر ملكي بإنفاذه

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف.

وجاء في نص البيان: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقال البيان: أقدم حسن بن جريد بن حسن الشمري سعودي الجنسية على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي سعودي الجنسية، وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته.

وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية ) اليوم الثلاثاء 7/ 2/ 1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

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دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف
سبق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف.

وجاء في نص البيان: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقال البيان: أقدم حسن بن جريد بن حسن الشمري سعودي الجنسية على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي سعودي الجنسية، وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته.

وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية ) اليوم الثلاثاء 7/ 2/ 1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
02:38 PM

دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف

حكم نفذته "الداخلية" عقب تأييد محكمة الاستئناف وصدور أمر ملكي بإنفاذه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف.

وجاء في نص البيان: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وقال البيان: أقدم حسن بن جريد بن حسن الشمري سعودي الجنسية على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي سعودي الجنسية، وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته.

وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية ) اليوم الثلاثاء 7/ 2/ 1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

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