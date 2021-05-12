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"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تؤكد: ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد خلال أيام العيد لمنع انتشار كورونا

في بيانها اليوم: عدد الحالات النشطة 9268 منها 1352 حرجة

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1020 ) حالة مؤكدة وتعافي(908) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9268) حالة، منها (1352) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (429389) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (413010) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7111) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (71040) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


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"الصحة" تؤكد: ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد خلال أيام العيد لمنع انتشار كورونا
سبق

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1020 ) حالة مؤكدة وتعافي(908) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9268) حالة، منها (1352) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (429389) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (413010) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7111) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (71040) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
03:50 PM

"الصحة" تؤكد: ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد خلال أيام العيد لمنع انتشار كورونا

في بيانها اليوم: عدد الحالات النشطة 9268 منها 1352 حرجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
369

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1020 ) حالة مؤكدة وتعافي(908) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9268) حالة، منها (1352) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (429389) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (413010) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7111) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (71040) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


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