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رونالدو: على الرغم من خروجنا من كأس العالم سنبقى واحدًا من أفضل المنتخبات

بعد أن ودع مونديال روسيا بحزن

وصف قائد منتخب البرتغال النجم كريستيانو رونالدو، خروج منتخب بلاده من دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا أمام الأوروجواي 1 / 2 بالأمر المحزن، إلا أنه في الوقت ذاته أشار إلى الاعتزاز بالفخر بالعناصر التي تلعب إلى جانبه كونها مجموعة شابة وينتظرها مستقبل مشرق.

وأضاف "الدون" في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: "منتخبنا على الرغم من خروجه من كأس العالم سيبقى واحدًا من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، أثق شخصيًا بنجاح اللاعبين الشباب مستقبلاً".

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رونالدو: على الرغم من خروجنا من كأس العالم سنبقى واحدًا من أفضل المنتخبات
سبق

وصف قائد منتخب البرتغال النجم كريستيانو رونالدو، خروج منتخب بلاده من دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا أمام الأوروجواي 1 / 2 بالأمر المحزن، إلا أنه في الوقت ذاته أشار إلى الاعتزاز بالفخر بالعناصر التي تلعب إلى جانبه كونها مجموعة شابة وينتظرها مستقبل مشرق.

وأضاف "الدون" في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: "منتخبنا على الرغم من خروجه من كأس العالم سيبقى واحدًا من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، أثق شخصيًا بنجاح اللاعبين الشباب مستقبلاً".

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:20 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:29 AM

رونالدو: على الرغم من خروجنا من كأس العالم سنبقى واحدًا من أفضل المنتخبات

بعد أن ودع مونديال روسيا بحزن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - موسكو
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4,917

وصف قائد منتخب البرتغال النجم كريستيانو رونالدو، خروج منتخب بلاده من دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا أمام الأوروجواي 1 / 2 بالأمر المحزن، إلا أنه في الوقت ذاته أشار إلى الاعتزاز بالفخر بالعناصر التي تلعب إلى جانبه كونها مجموعة شابة وينتظرها مستقبل مشرق.

وأضاف "الدون" في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: "منتخبنا على الرغم من خروجه من كأس العالم سيبقى واحدًا من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، أثق شخصيًا بنجاح اللاعبين الشباب مستقبلاً".

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