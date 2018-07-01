رونالدو: على الرغم من خروجنا من كأس العالم سنبقى واحدًا من أفضل المنتخبات

بعد أن ودع مونديال روسيا بحزن

وصف قائد منتخب البرتغال النجم كريستيانو رونالدو، خروج منتخب بلاده من دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا أمام الأوروجواي 1 / 2 بالأمر المحزن، إلا أنه في الوقت ذاته أشار إلى الاعتزاز بالفخر بالعناصر التي تلعب إلى جانبه كونها مجموعة شابة وينتظرها مستقبل مشرق.

وأضاف "الدون" في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: "منتخبنا على الرغم من خروجه من كأس العالم سيبقى واحدًا من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، أثق شخصيًا بنجاح اللاعبين الشباب مستقبلاً".