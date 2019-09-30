قوائم الأكثر تسجيلاً شملت: عبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود بالنسبة للذكور، فيما كانت أسماء "ترف، ورد، غنى، نورة، سحاب، سارة وجود" الأكثر تسجيلاً بين أسماء الإناث.

واحتل اسما "سلمان" و"محمد" أكثر أسماء الذكور تسجيلاً، فيما احتل اسما "حور" و"كيان" أكثر أسماء الإناث تسجيلاً.

نشرت الأحوال المدنية إنفوغرافيك، يبيِّن إحصائية أكثر الأسماء تسجيلاً في عام ١٤٤٠.

تعرَّف على أكثر الأسماء تسجيلاً في السعودية خلال عام ١٤٤٠ عبدالله البرقاوي سبق 2019-09-30 نشرت الأحوال المدنية إنفوغرافيك، يبيِّن إحصائية أكثر الأسماء تسجيلاً في عام ١٤٤٠. واحتل اسما "سلمان" و"محمد" أكثر أسماء الذكور تسجيلاً، فيما احتل اسما "حور" و"كيان" أكثر أسماء الإناث تسجيلاً. قوائم الأكثر تسجيلاً شملت: عبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود بالنسبة للذكور، فيما كانت أسماء "ترف، ورد، غنى، نورة، سحاب، سارة وجود" الأكثر تسجيلاً بين أسماء الإناث.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 11:22 PM

تعرَّف على أكثر الأسماء تسجيلاً في السعودية خلال عام ١٤٤٠





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نشرت الأحوال المدنية إنفوغرافيك، يبيِّن إحصائية أكثر الأسماء تسجيلاً في عام ١٤٤٠.

واحتل اسما "سلمان" و"محمد" أكثر أسماء الذكور تسجيلاً، فيما احتل اسما "حور" و"كيان" أكثر أسماء الإناث تسجيلاً.

قوائم الأكثر تسجيلاً شملت: عبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود بالنسبة للذكور، فيما كانت أسماء "ترف، ورد، غنى، نورة، سحاب، سارة وجود" الأكثر تسجيلاً بين أسماء الإناث.