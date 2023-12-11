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مساعدة مدير تعليم الطائف تدشن مبادرة مصادر التعلم الرقمي بالحوية

بابتدائية حليمة السعدية وبحضور عدد من قائدات المدارس بالمحافظة

افتتحت مساعد مدير التعليم بمحافظة الطائف مها الزايدي، مبادرة تدشين مصادر التعلم الرقمي في داخل غرفة المصادر بابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالحوية، وذلك بحضور مديرة مكتب الحوية زها الخماش وعدد من المشرفات وقائدات المدارس وأمينات مصادر التعلم بمحافظة الطائف.

وفي التفاصيل، بدأ حفل التدشين بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة وأنشودة ترحيبية، قبل أن تلقي قائدة المدرسة حصة الشهري كلمتها، وبعدها أوبريت مصادر التعلم، ثم كلمة أمينة مصادر التعلم سحر القثامي، ثم نشيد جيش المملكة، وبعدها عرضت أمينة المصادر المبادرة تحت مسمى قصة تحدٍ.

ومن ناحيتها، قامت أمينة مصادر التعلم سحر القثامي بعرض لمراحل تدرج مصادر التعلم بالمملكة، ومفهوم المصادر وأهدافها.

وقدمت الزايدي كلمة شكر وتقدير لقائدة ابتدائية حليمة السعدية وأمينة مصادر التعلم سحر القثامي، فيما أهدتها مديرة مكتب الحوية زها الخماش درعاً تذكارية، ودرعاً لمديرة الإشراف بالطائف هند الزرقي.

وفي الختام، سلّمت قائدة المدرسة الدروع التذكارية لمساعد مدير التعليم ومديرة مكتب الإشراف ومديرة مكتب الحوية وأمينة مصادر التعلم.

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مساعدة مدير تعليم الطائف تدشن مبادرة مصادر التعلم الرقمي بالحوية
سبق

افتتحت مساعد مدير التعليم بمحافظة الطائف مها الزايدي، مبادرة تدشين مصادر التعلم الرقمي في داخل غرفة المصادر بابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالحوية، وذلك بحضور مديرة مكتب الحوية زها الخماش وعدد من المشرفات وقائدات المدارس وأمينات مصادر التعلم بمحافظة الطائف.

وفي التفاصيل، بدأ حفل التدشين بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة وأنشودة ترحيبية، قبل أن تلقي قائدة المدرسة حصة الشهري كلمتها، وبعدها أوبريت مصادر التعلم، ثم كلمة أمينة مصادر التعلم سحر القثامي، ثم نشيد جيش المملكة، وبعدها عرضت أمينة المصادر المبادرة تحت مسمى قصة تحدٍ.

ومن ناحيتها، قامت أمينة مصادر التعلم سحر القثامي بعرض لمراحل تدرج مصادر التعلم بالمملكة، ومفهوم المصادر وأهدافها.

وقدمت الزايدي كلمة شكر وتقدير لقائدة ابتدائية حليمة السعدية وأمينة مصادر التعلم سحر القثامي، فيما أهدتها مديرة مكتب الحوية زها الخماش درعاً تذكارية، ودرعاً لمديرة الإشراف بالطائف هند الزرقي.

وفي الختام، سلّمت قائدة المدرسة الدروع التذكارية لمساعد مدير التعليم ومديرة مكتب الإشراف ومديرة مكتب الحوية وأمينة مصادر التعلم.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:05 PM

مساعدة مدير تعليم الطائف تدشن مبادرة مصادر التعلم الرقمي بالحوية

بابتدائية حليمة السعدية وبحضور عدد من قائدات المدارس بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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افتتحت مساعد مدير التعليم بمحافظة الطائف مها الزايدي، مبادرة تدشين مصادر التعلم الرقمي في داخل غرفة المصادر بابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالحوية، وذلك بحضور مديرة مكتب الحوية زها الخماش وعدد من المشرفات وقائدات المدارس وأمينات مصادر التعلم بمحافظة الطائف.

وفي التفاصيل، بدأ حفل التدشين بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة وأنشودة ترحيبية، قبل أن تلقي قائدة المدرسة حصة الشهري كلمتها، وبعدها أوبريت مصادر التعلم، ثم كلمة أمينة مصادر التعلم سحر القثامي، ثم نشيد جيش المملكة، وبعدها عرضت أمينة المصادر المبادرة تحت مسمى قصة تحدٍ.

ومن ناحيتها، قامت أمينة مصادر التعلم سحر القثامي بعرض لمراحل تدرج مصادر التعلم بالمملكة، ومفهوم المصادر وأهدافها.

وقدمت الزايدي كلمة شكر وتقدير لقائدة ابتدائية حليمة السعدية وأمينة مصادر التعلم سحر القثامي، فيما أهدتها مديرة مكتب الحوية زها الخماش درعاً تذكارية، ودرعاً لمديرة الإشراف بالطائف هند الزرقي.

وفي الختام، سلّمت قائدة المدرسة الدروع التذكارية لمساعد مدير التعليم ومديرة مكتب الإشراف ومديرة مكتب الحوية وأمينة مصادر التعلم.

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