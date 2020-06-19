صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.5%
ليبلغ 42.12 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم الجمعة، بمقدار 61 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليبلغ 42.12 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 60 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليصل إلى 39.44 دولار أمريكي.
النفط
أسعار النفط
صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.5%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-19
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم الجمعة، بمقدار 61 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليبلغ 42.12 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 60 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليصل إلى 39.44 دولار أمريكي.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:22 PM
صباح اليوم.. سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.5%
ليبلغ 42.12 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم الجمعة، بمقدار 61 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليبلغ 42.12 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 60 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.5% ليصل إلى 39.44 دولار أمريكي.